Візит Кулеби в Словаччину і антитерористичні навчання СБУ – анонси СЬОГОДНІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Словаччину, в Україну приїде глава Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати медзаклади в Чернігівській області.
Україна
- Початок візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби в Словаччину на засідання глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки (Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії). Міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей.
- 10:00 – продовження всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни". Сесії форуму присвячені українській армії. Учасники: міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та ін. Деталі і трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.
- Візит голови Сейму Литовської Республіки Вікторії Чмиліте-Нільсен в Україну та зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.
- 11:35 – спільний брифінг голів Верховної Ради і Сейму Литовської Республіки в форматі "заяви для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари 3 поверху).
- 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- 11:00 – відкрите засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності в режимі відеоконференції.
- 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в режимі відеоконференції.
- 13:45 – засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (в режимі відеоконференції).
Чернігівська область
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з діяльністю чернігівського автозаводу і відвідає кілька медичних установ міста.
- 14:00 – виїзне засідання Кабінету міністрів України. Трансляція засідання за посиланням.
- 15:00 – прес-брифінг за результатами робочої поїздки в Чернігівську область. Трансляція брифінгу за посиланням.
Київ
- 10:00 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в Печерському райсуді.
- 10:00 – засідання у справі про напад "тітушок" на протестувальників і вбивство В'ячеслава Веремія 18 лютого 2014 року (Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а).
- 11:00 – засідання постійної комісії Київської міськради з питань власності (вул.Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).
- 11:00 – засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Сергій Тамтура і Олександр Маринченко (спецрота київського "Беркута") звинувачуються у вбивствах та інших злочинах, які призвели до загибелі 49 людей (Святошинський райсуд, вул. Якуба Коласа, 27а).
- 14:00 – засідання з розгляду клопотання слідчого управління Майдану ДБР про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів щодо учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках (Печерський райсуд, вул. Володимирська, 15).
- 14:00 – прес-брифінг на тему "Русскій мір" як загроза національній безпеці України" в УКМЦ. Спікери: екс-міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, голова КМДА Віталій Кличко, голова Мінкультури Олександр Ткаченко, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Поліна Лисенко, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Ігор Рущенко та ін .
Біла Церква
- 10:00 – підготовче засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадених Ігоря Луценка (обвинувачувані – Іван Новотний і Сергій Місливий) в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області (вул. Первомайська, 4а).
Львівська область
- Початок планових антитерористичних і контрдиверсійних навчань координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області.
За кордоном
Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд з ринку нафти.