Візит Кулеби в Словаччину і антитерористичні навчання СБУ – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 травня в Україні та за кордоном в одному місці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Словаччину, в Україну приїде глава Сейму Литовської Республіки Вікторія Чміліте-Нільсен, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує відвідати медзаклади в Чернігівській області.

Україна

Початок візиту глави МЗС України Дмитра Кулеби в Словаччину на засідання глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки (Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії). Міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей.

на засідання глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки (Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії). Міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей. 10:00 – продовження всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" . Сесії форуму присвячені українській армії. Учасники: міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та ін. Деталі і трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube.

– продовження всеукраїнського . Сесії форуму присвячені українській армії. Учасники: міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ Євген Мойсюк, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та ін. Деталі і трансляцію форуму можна подивитися на сайті, сторінці Facebook, у Twitter, Instagram або YouTube. Візит голови Сейму Литовської Республіки Вікторії Чмиліте-Нільсен в Україну та зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

в Україну та зустріч з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим. 11:35 – спільний брифінг голів Верховної Ради і Сейму Литовської Республіки в форматі "заяви для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари 3 поверху).

– спільний в форматі "заяви для преси, без запитань" у прес-центрі Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари 3 поверху). 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки , оборони та розвідки.

– засідання Комітету Верховної Ради , оборони та розвідки. 11:00 – відкрите засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності в режимі відеоконференції.

– відкрите засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності в режимі відеоконференції. 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в режимі відеоконференції.

– засідання Комітету Верховної Ради в режимі відеоконференції. 13:45 – засідання Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (в режимі відеоконференції).

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Чернігівська область

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з діяльністю чернігівського автозаводу і відвідає кілька медичних установ міста.

14:00 – виїзне засідання Кабінету міністрів України. Трансляція засідання за посиланням.

– виїзне засідання Кабінету міністрів України. Трансляція засідання за посиланням. 15:00 – прес-брифінг за результатами робочої поїздки в Чернігівську область. Трансляція брифінгу за посиланням.

Київ

В тренді Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей

10:00 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому в Печерському райсуді.

– розгляд клопотання про в Печерському райсуді. 10:00 – засідання у справі про напад "тітушок" на протестувальників і вбивство В'ячеслава Веремія 18 лютого 2014 року (Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а).

– засідання у справі про 18 лютого 2014 року (Київський апеляційний суд, вул. Солом'янська, 2а). 11:00 – засідання постійної комісії Київської міськради з питань власності (вул.Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала).

– засідання постійної комісії Київської міськради (вул.Хрещатик, 36, 4-й поверх, сесійна зала). 11:00 – засідання у справі про розстріл на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року . Сергій Тамтура і Олександр Маринченко (спецрота київського "Беркута") звинувачуються у вбивствах та інших злочинах, які призвели до загибелі 49 людей (Святошинський райсуд, вул. Якуба Коласа, 27а).

– засідання у справі . Сергій Тамтура і Олександр Маринченко (спецрота київського "Беркута") звинувачуються у вбивствах та інших злочинах, які призвели до загибелі 49 людей (Святошинський райсуд, вул. Якуба Коласа, 27а). 14:00 – засідання з розгляду клопотання слідчого управління Майдану ДБР про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів щодо учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках (Печерський райсуд, вул. Володимирська, 15).

– засідання з розгляду клопотання слідчого управління Майдану ДБР про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо учасників мирної акції протесту на Майдані в 2013-2014 роках (Печерський райсуд, вул. Володимирська, 15). 14:00 – прес-брифінг на тему "Русскій мір" як загроза національній безпеці України" в УКМЦ. Спікери: екс-міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, голова КМДА Віталій Кличко, голова Мінкультури Олександр Ткаченко, голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Поліна Лисенко, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Ігор Рущенко та ін .

Біла Церква

10:00 – підготовче засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадених Ігоря Луценка (обвинувачувані – Іван Новотний і Сергій Місливий) в Білоцерківському міськрайонному суді Київської області (вул. Первомайська, 4а).

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Львівська область

Початок планових антитерористичних і контрдиверсійних навчань координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області.

За кордоном

Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд з ринку нафти.