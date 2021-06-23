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Президент Грузії в Україні і звіт з посадки Ryanair у Мінську в ICAO – анонси СЬОГОДНІ

23 червня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 23 червня в Україні та за кордоном у одному місці

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в Україні з фіційним візитом, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а ICAO отримає звіт щодо примушення до посадки в Мінську літака Ryanair.

Україна

  • Засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі у форматі відеоконференції.
  • Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.
  • 12:40 – підхід до преси президентів України і Грузії в Маріїнському палаці.
  • Форум "Україна 30. Здорова Україна". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).
  • 9:00 – публічні консультації щодо проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації"(законопроєкт № 5546).
  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал).
  • 11:00 – регіональна нарада-семінар з питань підготовки до проведення вступної кампанії 2021 року. Трансляція.
  • Засідання у справі про звинувачення виконувача обов'язки директора ДП "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" і директора приватного підприємства у заволодінні і розтраті коштів у Вищому антикорупційному суді (вул. Хрещатик, 42а).
  • Щорічна міжнародна конференція "Права людини в цифровому вимірі" в онлайн-форматі за участю представників Мінкультури, Мін'юсту, Мінцифри, РНБО, представників судової влади країни, правоохоронних органів і СБУ. Конференція транслюватиметься на Youtube-каналі ABA ROLI і буде доступна у записі на сайті.
  • Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" (23-27 червня) у гібридному форматі. Програма.

За кордоном

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Берлін, Німеччина

  • Міністерська зустріч із перегляду виконання рішень Міжнародної конференції щодо Лівії, що відбулася в січні 2020 року у столиці ФРН.
  • Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Євросоюз

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  • Дослідницька організація Markit Economics опублікує попереднє значення зведеного індексу менеджерів закупівель (PMI) у єврозоні за червень.

Шанхай, Китай

  • 7-ма Китайська міжнародна нафтогазова виставка і конференція Gas Asia Summit & Exhibition – 2021 (23-25 червня).

Монреаль, Канада

  • Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) отримає проміжний звіт щодо ситуації з літаком Ryanair, який зробив вимушену посадку в Мінську.
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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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