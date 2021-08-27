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СЬОГОДНІ Новини України

Візит Зеленського в Молдову і різке зростання нових випадків коронавирусу – головні новини СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 серпня, 23:12
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Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Молдови, Румунії та Польщі, США очікують нових терактів в Кабулі, а в РФ розбився бомбардувальник
Зеленський побував з візитом в Кишиневі, де зустрівся з президентами Молдови, Польщі та Румунії, а в США сумували за загиблими в Кабулі / Колаж "Сегодня"
Зеленський побував з візитом в Кишиневі, де зустрівся з президентами Молдови, Польщі та Румунії, а в США сумували за загиблими в Кабулі / Колаж "Сегодня"

27 серпня президент України Володимир Зеленський побував у Кишиневі, Греція заявила про погрози війни з боку Туреччини, а у військах РФ сталася третя авіакатастрофа за місяць.

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Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші події дня, що минає.

Візит до союзнику

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з молдавською колегою Майєю Санду, лідером Румунії Клаусом Йоханнісом і Польщі Анджеєм Дудою. Зустріч відбулася в Кишиневі, куди український лідер прилетів на святкування Дня Незалежності Молдови.

Президенти чотирьох країн обговорили перспективи вступу України і Молдови в ЄС / Фото Офісу президента України
Президенти чотирьох країн обговорили перспективи вступу України і Молдови в ЄС / Фото Офісу президента України

Союзники в боротьбі проти російської агресії обговорили

  • перспективи торгово-економічного співробітництва;
  • реалізацію інфраструктурних проектів;
  • будівництво мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському кордоні;
  • повернення українських енергетичних компаній на молдавський ринок;
  • співробітництво у форматі "асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС.
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Коронавірус не відступає

За добу, 26 серпня, в Україні виявили 2 032 нових випадків коронавірусу. Днем раніше зафіксували 1581 хворого. Щодня кількість хворих плавно зростає, а влада анонсує новий спалах захворювання.

У регіонах намагаються підвищити активність громадян в питанні вакцинації. У Вінниці за вакцинацію вирішили подарувати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцин. Збережи життя" – жителі, які двічі прищеплювалися проти коронавірусу зможуть взяти участь в розіграші автомобіля.

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Туреччина хоче війни

Влада Греції звинуватила Туреччину в тому, що вона загрожує війною . Про це міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив під час зустрічі з головою комітету з міжнародних відносин сенату США Робертом Менендесом.

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Афіни хочуть розширити свої територіальні води в Егейському морі навколо Грецьких островів на одну милю. Греція претендує на право продовжити свої територіальні води до 12 морських миль на основі міжнародного права. Туреччина проти. Конфлікт триває з 1970 років.

В очікуванні нового теракту

Президент США Джо Байден проінформований про можливі нові теракти в кабульському аеропорту. Однак він вирішив не згортати операцію з евакуації громадян США і тих, хто має на руках американські візи.

Також американський лідер пообіцяв, що дії терористів ІДІЛ не залишаться безкарними. За його словами, США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

Третя катастрофа за місяць

Сьогодні вдень недалеко від Пермі (Російська Федерація) розбився черговий російський військовий літак. На це раз крах зазнав бомбардувальник Су-24.

На місці катастрофи бомбардувальника
На місці катастрофи бомбардувальника

Згідно з офіційними повідомленнями російських військових, бомбардувальник не перебувала на бойовому завданні, він летів на плановий ремонт.

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