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Візит Зеленського в ОАЕ: президент підписав з спадкоємним принцом Абу-Дабі низку документів про співпрацю

14 лютого, 13:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Планують за найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у декілька разів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обох країн підписали низку документів про співпрацю.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти", – наголосив президент.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Учасники зустрічі обговорили питання продовольчої безпеки, планують найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Також обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю, науково-технічне співробітництво, співпрацю у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", – зазначив Зеленський.

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За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Зокрема:

  • Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.
  • Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
  • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
  • Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.
  • Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.
  • Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища.

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/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки відвідав ОАЕ та дав інтерв’ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM.

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ОАЕ документи Володимир Зеленський
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