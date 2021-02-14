Візит Зеленського в ОАЕ: президент підписав з спадкоємним принцом Абу-Дабі низку документів про співпрацю

Планують за найближчі п’ять років збільшити товарообіг між країнами у декілька разів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обох країн підписали низку документів про співпрацю.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти", – наголосив президент.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Учасники зустрічі обговорили питання продовольчої безпеки, планують найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Також обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю, науково-технічне співробітництво, співпрацю у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", – зазначив Зеленський.

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За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Зокрема:

Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.

Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.

Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища.

Реклама / Фото: Пресс-служба ОПУ

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки відвідав ОАЕ та дав інтерв’ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM.

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