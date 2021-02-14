Візит Зеленського в ОАЕ: президент підписав з спадкоємним принцом Абу-Дабі низку документів про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери обох країн підписали низку документів про співпрацю.
Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проекти", – наголосив президент.
Учасники зустрічі обговорили питання продовольчої безпеки, планують найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.
Також обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю, науково-технічне співробітництво, співпрацю у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.
"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", – зазначив Зеленський.
За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів.
Зокрема:
- Протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал.
- Угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом Державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ.
- Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ.
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки відвідав ОАЕ та дав інтерв’ю еміратському інформаційному агентству Emirates News Agency WAM.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк