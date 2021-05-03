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Візит Зеленського в Польщу і зустріч G7 – анонси СЬОГОДНІ

3 травня, 07:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 травня в Україні та за кордоном в одному місці

В Україні 3 травня цього року вихідний день, але у світі тривають зустрічі і заходи. Зокрема, в понеділок у українського президента заплановані переговори в Польщі, а представники країн "Великої сімки" зберуться у Лондоні.

Україна

  • Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Польщу, де візьме участь у заходах з нагоди 230-річчя польської Конституції і проведе переговори з польським колегою.
  • 11:00 – відкриття виставки сучасного білоруського мистецтва "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" у "Мистецькому Арсеналі".

За кордоном

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Велика Британія

  • 3-5 травня пройде зустріч голів МЗС країн G7, у рамках якої держсекретар США Ентоні Блінкен, міністри закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі і Південної Кореї Юн Бен Се проведуть переговори щодо КНДР. Також Блінкен зустрінеться з британським прем'єром Борисом Джонсоном і головою МЗС Домініком Раабе.

Вірменія

В тренді
Візит Зеленського в Польщу і зустріч G7 – анонси СЬОГОДНІ
  • У парламенті відбудеться голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра Республіки Вірменія.

Віртуально

  • 3-5 травня в онлайн-форматі відбудеться щорічне засідання ради керуючих Азіатського банку розвитку.

До речі, в Україні 3 травня трохи розпогодиться – дощу не буде, але синоптики засмутили істотним похолоданням.

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