Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 травня в Україні та за кордоном в одному місці

В Україні 3 травня цього року вихідний день, але у світі тривають зустрічі і заходи. Зокрема, в понеділок у українського президента заплановані переговори в Польщі, а представники країн "Великої сімки" зберуться у Лондоні.

Україна

Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Польщу , де візьме участь у заходах з нагоди 230-річчя польської Конституції і проведе переговори з польським колегою.

, де візьме участь у заходах з нагоди 230-річчя польської Конституції і проведе переговори з польським колегою. 11:00 – відкриття виставки сучасного білоруського мистецтва "Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив" у "Мистецькому Арсеналі".

За кордоном

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Велика Британія

3-5 травня пройде зустріч голів МЗС країн G7, у рамках якої держсекретар США Ентоні Блінкен, міністри закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі і Південної Кореї Юн Бен Се проведуть переговори щодо КНДР. Також Блінкен зустрінеться з британським прем'єром Борисом Джонсоном і головою МЗС Домініком Раабе.

Вірменія

В тренді Візит Зеленського в Польщу і зустріч G7 – анонси СЬОГОДНІ

У парламенті відбудеться голосування щодо кандидатури прем'єр-міністра Республіки Вірменія.

Віртуально

3-5 травня в онлайн-форматі відбудеться щорічне засідання ради керуючих Азіатського банку розвитку.

До речі, в Україні 3 травня трохи розпогодиться – дощу не буде, але синоптики засмутили істотним похолоданням.