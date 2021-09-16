Будівництво стіни з Росією може зірватися: чому і як це вирішуватимуть

Облаштування нового кордону з Росією, Білоруссю і Молдовою має закінчитися через 4,5 роки

Весь кордон з Росією і Білоруссю повинен бути таким / Колаж "Сегодня"

В процесі зміцнення кордонів України з Білоруссю, Росією і Молдовою з'ясувалося, що третина територій, через які повинен проходити "європейський вал", знаходиться в приватній власності.

Як будуть вирішувати цю проблему, розповідає кореспондент "Сегодня" Артем Джепко.

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Сьогодні кордон з Росією в Харківській області має вишки спостереження, колючий дріт і металевий паркан. Тут все автоматизовано. Є камери з датчиками руху, які реагують на будь-які спроби проникнути в Україну. Також обладнані більше 10 опорних пунктів і 4 комплекси відеоконтролю і сигналізації. Вся інформація з них передається в центр управління, а вже там дають сигнал оперативній групі.

"Порушники намагаються ховатися в рельєфах місцевості, але камери спостереження мають тепловізори. Якщо наряд не може їх бачити в темний час доби безпосередньо на місці, то оператор системи приводить прикордонний наряд на те місце, де ховаються порушники ", – розповів Андрій Демченко, спікер Госприкордонслужби України.

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Зараз аналогічну стіну зводять у Луганській області. Процес триває важко, місцевість специфічна: багато ярів і лісів. Однак добудувати критично важливо, тому що до країни-агресора відстань не більше 100 метрів.

"Це питання безпеки не тільки України, це питання безпеки Європи. Фактично, це облаштування східного кордону Європи", – говорить ініціатор цього проекту колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

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Спочатку планувалося закінчити проєкт ще в 2018 році. Однак через брак фінансування і позиції людей, які не хочуть продавати прикордонну землю, яка опинилася у них у власності, здача проекту постійно гальмується. 30% угідь, де має пролягати стіна, – приватна власність.

"Люди хочуть заробити, вони не погоджуються на ті кошти, які пропонує держава. Вони хочуть ще більше. Запитати – скільки ви хочете? Вони не знають, але хочуть більше, більше і більше", – говорить Іван Ступак, консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Влада вирішила позбутися цієї проблеми за допомогою нових законів, які повинні визначити чутливу суму відшкодування вартості кордону в залежності від розташування такої ділянки. Йдеться про територію в 50 метрах від кордону.

Особливості проекту