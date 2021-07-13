Зеленський і Сі Цзіньпін домовилися про безвіз між Україною і Китаєм

Сі Цзіньпін і Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Лідери держав обмінялись привітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення", – йдеться в повідомленні.
Керівники держав домовилися укласти угоду про безвіз між Україною і Китаєм.
Окрім того, сторони обговорили питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19.
Президент України Володимир Зеленський подякував Голові КНР від імені українського народу за поставку вакцин проти коронавірусу в Україну: "Ці вакцини врятували життя багатьом українцям".
Зеленський також заявив, що Китай – торгово-економічний партнер України номер один у світі.
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"Ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів", – зазначив український президент.
За словами Зеленскго, незважаючи на глобальну пандемію, товарообіг між Україною і Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивне двостороннє співробітництво.
Володимир Зеленський відзначив важливість участі китайських інвесторів в реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва та модернізації доріг, розвитку залізниць і міської інфраструктури та муніципального господарства.
Голова КНР, своєю чергою, наголосив на важливості президентського проєкту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати у цьому напрямку.
Крім того, сторони обговорили збільшення обсягів торгівлі. Володимир Зеленський висловив надію, що Україна може стати "містком до Європи" для китайського бізнесу.
Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Голова КНР, своєю чергою, підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Лідери держав обмінялися запрошеннями здійснити візити в зручний час.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порівняв "Слугу народу" з Комуністичною партією Китаю.