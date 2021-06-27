Волога як в парильні. Синоптик розповів, коли в Україну прийде тропічна спека

У липні українців чекає тропічна погода: спека, зливи з грозами і бурі, прогнозує Леонід Горбань

Погода в Україні в липні буде як в тропіках. Українців чекають спека, зливи з грозами і бурі.

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Про це "Сегодня" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його прогнозами, перший буревій накриє Україну з 1 по 4 липня, буде жарко і задушливо, температура вдень до +28 і вище.

Після дощів на 4-5 днів прийде спека, випаровування створять у повітрі "тропічний ефект", волога – як у лазні.

З 8-го по 12-те число стихія завдасть нового удару: буря, грози, град, але буде набагато холодніше – вдень не вище +22 тепла. Потім знову "тропіки": сонце, спека, висока вологість повітря.

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В середині липня погода буде сухою, схожою на ту, що була в середині червня, але з поправкою: вона виявиться набагато спекотнішою, ніж місяць тому. Вдень – до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

Далі нас чекає третій удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, але без ураганів і градобоїв. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощитиме менше, а температура – вища, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

Нагадаємо, в Україні через негоду без світла залишилися майже 400 населених пунктів .

Відзначимо, в липні не будуть зайвими поради лікарів про те, як підготуватися, щоб безболісно пережити спеку. Детальніше дивіться в сюжеті: