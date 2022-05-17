"Влада, суспільство та бізнес об'єднані спільною ідеєю перемоги України", – Рінат Ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов розповів про війну та бізнес, який підтримує Україну в протистоянні з Росією

Бізнес підтримує ЗСУ та Україну у війні з РФ / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Українське суспільство, бізнес та влада зараз об'єднані однією метою- захистити країну та відновити територіальну цілісність України.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському телеканалу RAI

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"Президент і уряд України, кожен українець і я особисто об'єднані однією метою – захистити країну, повернути наші території та відновити Україну як сильну, демократичну європейську державу. Ми всі єдині як ніколи. У цьому запорука нашої перемоги", – повідомив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що підприємства SCM, футбольний клуб "Шахтар" та його благодійний фонд уже виділили на допомогу Україні сумарно близько 100 млн. євро.

"Всі бізнеси SCM, футбольний клуб "Шахтар", мій благодійний Фонд зараз зосереджено лише на одному – допомогти Україні перемогти у війні, а мирним українцям вижити. Ми постачаємо медикаменти, продукти, проводимо евакуацію, допомагаємо українській армії. Ми вже виділили 100 млн євро на допомогу країні, більше половини з яких уже витрачено. Зупинятись на цьому не будемо", – повідомив бізнесмен.

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Підприємства SCM також продовжують забезпечувати життєдіяльність країни, відновлюють зруйновані війною лінії електропередач та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше ми розповідали, що підприємства SCM бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни Росії проти України щодня передають приблизно 1 млн доларів Збройним силам, територіальній обороні та на гуманітарну допомогу постраждалим.

Також ми писали, що група SCM сплатила рекордні суми податку бюджет України.