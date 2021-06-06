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Волого, але тепло: синоптик дала прогноз погоди на понеділок

6 червня, 15:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В Україні прогнозують зливи, які на кілька градусів знизять температуру повітря, проте холодно не буде

У понеділок, 7 червня, в Україні падатиме дощ, подекуди можливі шквали та грози.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко.

У більшості областей України дощі будуть помірними, у регіонах, де очікуються грози, Діденко попереджає про сильний вітер та навіть град.

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Температура повітря у більшості областей України вдень у понеділок коливатиметься в межах +19-24 градуси, на Сумщині та в Приазов'ї – 17-20 градусів вище нуля.

У Києві велика ймовірність дощу з грозою. Температура повітря у столиці – +20-22 градуси, під час дощу вона знизиться на 2-3 градуси.

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За словами Діденко, наступний тиждень буде вологим, проте по-літньому теплим.

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Раніше ми повідомляли, що в перший день літа Карпати замело снігом.

Яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сьогодні".

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