Чи впливає вакцинація на захворюваність – що показує досвід Ізраїлю

В Ізраїлі вакцинували 85% людей після 30 років. Країна ближче за всіх до колективного імунітету. Ми порівняли, як в Ізраїлі змінилася захворюваність до вакцинації і після

Якби Україна так само вакцинувала від COVID-19, як Ізраїль, то у нас вже закривали б ковідні лікарні. Ізраїль одним з перших розпочав вакцинацію. Це поки єдина країна, на прикладі якої можна побачити, чи працює колективний імунітет проти коронавірусу.

Що нині відбувається в Ізраїлі?

Реклама

Вакцинація в Ізраїлі стартувала ще 20 грудня. У країні використовують вакцину Pfizer. Двома дозами в Ізраїлі зробили щеплення 57,3% населення, причому неймовірно швидкими темпами.

І це за умов, що вакцинація розпочалася в пік захворюваності ковідом і країна ввела один з найжорсткіших локдаунів. Його запровадили в Ізраїлі 24 грудня, виявивши перший випадок зараження британським варіантом коронавірусу.

Тепер в Ізраїлі щеплено понад 85% людей віком від 30 років другою дозою, понад 60% людей від 20 до 29 років, і саме роблять щеплення дітям від 10 років.

Реклама



Відсоток вакцинованих громадян Ізраїлю за віковими групами. Дані: МОЗ Ізраїлю

"Якщо вакциновано 60-70% населення, а краще до 80%, то формується колективний імунітет", – відзначає епідеміолог Катерина Сояк.

Читайте також: Вакцина Pfizer вже в Україні: коли почнуть робити щеплення і хто буде першим

Як спрацювала вакцинація?

Вакцинація – це один з найефективніших заходів стримування захворюваності. Тому що карантинні обмеження COVID-19 мають короткостроковий ефект. В Ізраїлі працювало і те й інше.

"В Ізраїлі ставка була відразу на карантин і вакцинацію. Коли вже рівень вакцинації був високим – а на початок березня це понад 50%, – тоді карантинні обмеження зняли і залишили тільки вплив вакцинації", – говорить Ганиченко.

Поки важко визначити вплив карантину і вакцинації окремо. Але якщо порівняти динаміку, то з пікових значень у середині січня нині захворюваність упала в 30 разів, а смертність – у шість разів, відзначає аналітик.

Реклама

Динаміка захворюваності (синій графік) і рівень вакцинації (червоний графік) в Ізраїлі

Що таке падіння захворюваності в 30 разів? Для України це означає скорочення числа нових випадків з 18 тис. на день до 600. Замість 390 померлих на добу – 70.

З такими показниками в Ізраїлі почали закривати ковідні лікарні, тому що лікувати майже нікого.

Але після якого рівня вакцинації почав працювати колективний імунітет – важко визначити, зазначає Ганиченко. Спад захворюваності почався, коли вакцинували 25% населення. Але цей період збігся з карантинними обмеженнями.

"Карантинні обмеження показують спад захворюваності через два-три тижні. Введення жорстких обмежень зменшує контакти, але їхнього впливу ми не бачимо, тому що є інкубаційний період, час, коли людина вирішує звернутися в лікарню, зробити тест. Це займає приблизно два-три тижні, а до цього ми бачимо вплив менших обмежень або їхньої відсутності. Тому не можна сказати, що вакцинація почала працювати після вакцинації 25% населення", – пояснює Ганиченко.

Читайте також: Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вчені

Що з вакцинацією в Україні?

Реклама

В Україні вакцинували тільки 1% населення. Порівняно з країнами з населенням понад 10 млн людей Україна на тому самому рівні, що і на четвертому тижні вакцинації. Темпи не пришвидшуються.

У квітні вакцинація навряд чи прискориться, тому що препарат Covishield закінчується, а половину вакцин CoronaVac (200 тис. доз) і Pfizer (117 тис. доз) все-таки вирішили зарезервувати для другої дози.

Для того, щоб темпи зростали, потрібно мати вакцину. І це вузьке місце.

Хоча МОЗ і говорить про 32 млн доз, про якісь домовленості, досі не оприлюднено дату їхнього постачання. Постачі не сплановані, і це погано – вакцина може надходити в Україну фрагментарно.

Сайт "Сьогодні" вже писав, що вакциновані Covishield можуть не отримати вчасно другу дозу, оскільки МОЗ не зарезервував половину доз з постачених 500 тис.

На вакцинацію від коронавірусної хвороби в Україні виділили додатково 6,5 млрд гривень. Гроші забрали з програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама