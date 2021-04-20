Чи впливає вакцинація на захворюваність – що показує досвід Ізраїлю

Якби Україна так само вакцинувала від COVID-19, як Ізраїль, то у нас вже закривали б ковідні лікарні. Ізраїль одним з перших розпочав вакцинацію. Це поки єдина країна, на прикладі якої можна побачити, чи працює колективний імунітет проти коронавірусу.
Що нині відбувається в Ізраїлі?
Вакцинація в Ізраїлі стартувала ще 20 грудня. У країні використовують вакцину Pfizer. Двома дозами в Ізраїлі зробили щеплення 57,3% населення, причому неймовірно швидкими темпами.
І це за умов, що вакцинація розпочалася в пік захворюваності ковідом і країна ввела один з найжорсткіших локдаунів. Його запровадили в Ізраїлі 24 грудня, виявивши перший випадок зараження британським варіантом коронавірусу.
Тепер в Ізраїлі щеплено понад 85% людей віком від 30 років другою дозою, понад 60% людей від 20 до 29 років, і саме роблять щеплення дітям від 10 років.
Відсоток вакцинованих громадян Ізраїлю за віковими групами. Дані: МОЗ Ізраїлю
"Якщо вакциновано 60-70% населення, а краще до 80%, то формується колективний імунітет", – відзначає епідеміолог Катерина Сояк.
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Як спрацювала вакцинація?
Вакцинація – це один з найефективніших заходів стримування захворюваності. Тому що карантинні обмеження COVID-19 мають короткостроковий ефект. В Ізраїлі працювало і те й інше.
"В Ізраїлі ставка була відразу на карантин і вакцинацію. Коли вже рівень вакцинації був високим – а на початок березня це понад 50%, – тоді карантинні обмеження зняли і залишили тільки вплив вакцинації", – говорить Ганиченко.
Поки важко визначити вплив карантину і вакцинації окремо. Але якщо порівняти динаміку, то з пікових значень у середині січня нині захворюваність упала в 30 разів, а смертність – у шість разів, відзначає аналітик.
Динаміка захворюваності (синій графік) і рівень вакцинації (червоний графік) в Ізраїлі
Що таке падіння захворюваності в 30 разів? Для України це означає скорочення числа нових випадків з 18 тис. на день до 600. Замість 390 померлих на добу – 70.
З такими показниками в Ізраїлі почали закривати ковідні лікарні, тому що лікувати майже нікого.
Але після якого рівня вакцинації почав працювати колективний імунітет – важко визначити, зазначає Ганиченко. Спад захворюваності почався, коли вакцинували 25% населення. Але цей період збігся з карантинними обмеженнями.
"Карантинні обмеження показують спад захворюваності через два-три тижні. Введення жорстких обмежень зменшує контакти, але їхнього впливу ми не бачимо, тому що є інкубаційний період, час, коли людина вирішує звернутися в лікарню, зробити тест. Це займає приблизно два-три тижні, а до цього ми бачимо вплив менших обмежень або їхньої відсутності. Тому не можна сказати, що вакцинація почала працювати після вакцинації 25% населення", – пояснює Ганиченко.
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Що з вакцинацією в Україні?
В Україні вакцинували тільки 1% населення. Порівняно з країнами з населенням понад 10 млн людей Україна на тому самому рівні, що і на четвертому тижні вакцинації. Темпи не пришвидшуються.
У квітні вакцинація навряд чи прискориться, тому що препарат Covishield закінчується, а половину вакцин CoronaVac (200 тис. доз) і Pfizer (117 тис. доз) все-таки вирішили зарезервувати для другої дози.
Катерина Сояк
епідеміолог
"Україні до таких показників, як в Ізраїлі, ще далеко, бо мізерно мало вакциновано двома дозами (5 людей. – Ред.). Вакцинація просувається дуже повільно, і щеплять тільки людей з груп ризику. Ми поки не можемо сподіватися на вакцинацію, хоча вона є хорошою профілактикою особливо важких випадків. Тому ми виживаємо завдяки карантинним заходам. Поки країна не досягне нормальних темпів вакцинації"
Для того, щоб темпи зростали, потрібно мати вакцину. І це вузьке місце.
Хоча МОЗ і говорить про 32 млн доз, про якісь домовленості, досі не оприлюднено дату їхнього постачання. Постачі не сплановані, і це погано – вакцина може надходити в Україну фрагментарно.
Сайт "Сьогодні" вже писав, що вакциновані Covishield можуть не отримати вчасно другу дозу, оскільки МОЗ не зарезервував половину доз з постачених 500 тис.
На вакцинацію від коронавірусної хвороби в Україні виділили додатково 6,5 млрд гривень. Гроші забрали з програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"Пік захворюваності припав на середину січня, і як раз вакцинація почалася з другої половини грудня. Але вакцинальна кампанія в Ізраїлі була одна з найшвидших у світі. За два тижні в країні вакцинували 10% населення. В Україні за сім тижнів – 1%. А менш ніж за місяць ізраїльтяни вакцинували 20%. І на пікових значеннях захворюваності Ізраїль вакцинував 25% населення, і захворюваність почала спадати"