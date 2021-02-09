Коштом відмови від новорічних подарунків в Україні допомогли сімом притулкам для тварин

Лінія магазинів EVA разом із партнерами спрямувала 270 000 гривень на облаштування сімох притулків для тварин Київщини, Одещини, Дніпровщини, Львівщини та Тернопільщини

Реклама

"Важкий карантинний 2020 рік змусив багатьох людей в Україні та світі переосмислити звичні речі й водночас показав, скільки корисних справ можна зробити спільними зусиллями, допомагаючи тим, хто цього потребує найбільше. Новий кейс корпоративної соціальної відповідальності лінії магазинів EVA полягає в тому, щоб відмовитися від новорічних подарунків партнерам, на які компанія виділяла значні суми, а заощаджені кошти передати на ремонт і облаштування притулків для тварин, які наразі виявилися одними з найбеззахисніших", — говорить керівниця PR-напрямку лінії магазинів EVA Олександра Гнатик.

Вона також зазначила, що через карантин та кризу все менше людей мають можливість допомагати в утриманні тварин. Через це десятки тисяч собак, котів та інших тварин, які знаходяться в притулках по всій Україні, перебувають на межі виживання, а зусилля волонтерів, які дбають про них, на жаль, не безмежні.

"З ініціативи нашої компанії гуманістичний рух UAnimals запустив проєкт допомоги притулкам і зібрав 135 000 гривень, а лінія магазинів EVA подвоїла цю суму, і ми спрямували 270 000 гривень на порятунок тварин", — говорить Олександра Гнатик.

Реклама

На зібрані кошти придбали устаткування, корм і медикаменти та розпочали необхідні ремонтні роботи у сімох притулках для тварин.

Притулок "Стрийські хвости" (м. Стрий) отримав допомогу у розмірі 35 900 грн. Завдяки цим коштам ведеться будівництво боксів зі склопакетів, які унеможливлять контакти тварин на карантині. А також розпочато будівництво карантинної кімнати, закуплено матеріали для сучасної вентиляційної антибактеріальної системи.

Притулок "Стрийські хвости", м. Стрий

ГО "Мокрий ніс" (м. Трускавець) отримала 38 998 грн, завдяки чому було придбано матеріали для побудови шістьох додаткових вольєрів.

Реклама

ГО "Мокрий ніс", м. Трускавець

Притулок-перетримка в Діївці для безпритульних тварин Дніпра на надані благодійні кошти у розмірі 38 571 грн ремонтує приміщення та покращує умови перебування безхатніх тварин. Для прання речей волонтерів та підстилок для кошенят і цуценят придбали пральну машинку.

Притулок "Вірні друзі" (м. Тернопіль) отримав від благодійників 38 560 грн. На ці кошти будують вольєри для собак. Також придбали 5 буд для перетримки собак на території притулку.

Реклама Притулок "Вірні друзі", м. Тернопіль

У притулку "Милосердя" (смт Брюховичі), що поблизу Львова, проживають 300 собак, і завдяки зібраним коштам у розмірі 38 859 грн тут будують покрівлю, щоб поліпшити умови утримання тварин.

Притулок "Милосердя", смт Брюховичі

Гостомельський притулок (м. Гостомель) для тварин отримав допомогу у розмірі 41 105 грн. Кошти використані на монтаж системи опалення у притулку та закупівлю м’яса для собак та кормів для котів.

У притулку "Рукавичка", що в Одеській області, завдяки отриманим коштам у сумі 38 007 грн розпочато підготовку до будівництва ізолятора для тварин. Вже оплачені всі необхідні матеріали. Саме ж будівництво заплановане на кінець лютого через віддаленість притулку від міста та брак будівельників-волонтерів.

Докладний звіт по витратах опубліковано на сторінках UAnimals, EVA Благодійність.

Олександра Гнатик звернула увагу, що цим проєктом лінія магазинів EVA прагне не лише забезпечити невідкладну допомогу у порятунку тварин, а й показати важливість долучення до цієї справи. Всі партнери мережі EVA у цьому проєкті стали благодійниками, за що отримали подяки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама