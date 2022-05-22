Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Замість Шевчика, якого підірвали, керуватиме Енергодаром рекетир

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 19:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кірпічов буде керувати Енергодаром поки Шевчик перебуває після замаху в лікарні
Шевчика замінить Кірпічов Руслан
Шевчика замінить Кірпічов Руслан / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі замість окупаційного мера Андрія Шевчука, на якого сьогодні було скоєно замах , поставили Кірпічова Руслана, який є консультантом з організації професійного рэкету у місті Про це у Telegram-каналі повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"На період відсутності Шевчика, якого вивезли до Мелітополя лікувати поранення, отримані внаслідок вибуху, його функції в Енергодарі імовірно виконуватиме Кірпічов Руслан Хусяїнович. За фактом приставили до Шевчика наглядачем і одночасно консультантом з організації професійного рекету в Енергодарі. Кірпічов наук як оподатковувати данину місцевих підприємців та трясти з них останні гроші", – зазначив Орлов.

Хто такий Кірпічов

Кирпичев родом з Макіївки Донецької області, приїхав до Енергодару наприкінці березня і став "заступником" Шевчика "з усіх фінансових, економічних питань та податків". Він має кримінальне минуле через злісне ухилення від сплати податків.

Реклама

У минулому Кірпічов, працюючи на держпідприємстві Ресурспостач разом із спільницею у 2008-2009 роках, брав участь у махінаціях, внаслідок чого заволодів понад 60 млн грн. Вони мали піти на податки.

Його неодноразово помічали із Шевчиком у захопленому готелі Сосновий бір, де вони перебували під постійною охороною.

Деталі

22 травня партизани підірвали двері будинку 38 на вулиці Курчатова, де на той момент був Шевчик, відомо, що за цією адресою проживає його мати. Під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, з чого можна зробити очевидний висновок, що чекали саме колаборанта та вдарили точно та прицільно.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 22 травня
1
Особовий склад 29050
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 599
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2194
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29902.2

Bitcoin Cash (BCH)

196.95

Binance Coin (BNB)

316.62

Ethereum (ETH)

2005.78

Litecoin (LTC)

71.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти