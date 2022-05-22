Замість Шевчика, якого підірвали, керуватиме Енергодаром рекетир

Кірпічов буде керувати Енергодаром поки Шевчик перебуває після замаху в лікарні

Шевчика замінить Кірпічов Руслан / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі замість окупаційного мера Андрія Шевчука, на якого сьогодні було скоєно замах , поставили Кірпічова Руслана, який є консультантом з організації професійного рэкету у місті Про це у Telegram-каналі повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

"На період відсутності Шевчика, якого вивезли до Мелітополя лікувати поранення, отримані внаслідок вибуху, його функції в Енергодарі імовірно виконуватиме Кірпічов Руслан Хусяїнович. За фактом приставили до Шевчика наглядачем і одночасно консультантом з організації професійного рекету в Енергодарі. Кірпічов наук як оподатковувати данину місцевих підприємців та трясти з них останні гроші", – зазначив Орлов.

Хто такий Кірпічов

Кирпичев родом з Макіївки Донецької області, приїхав до Енергодару наприкінці березня і став "заступником" Шевчика "з усіх фінансових, економічних питань та податків". Він має кримінальне минуле через злісне ухилення від сплати податків.

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У минулому Кірпічов, працюючи на держпідприємстві Ресурспостач разом із спільницею у 2008-2009 роках, брав участь у махінаціях, внаслідок чого заволодів понад 60 млн грн. Вони мали піти на податки.

Його неодноразово помічали із Шевчиком у захопленому готелі Сосновий бір, де вони перебували під постійною охороною.

Деталі

22 травня партизани підірвали двері будинку 38 на вулиці Курчатова, де на той момент був Шевчик, відомо, що за цією адресою проживає його мати. Під час вибуху ніхто з мешканців під'їзду не постраждав, з чого можна зробити очевидний висновок, що чекали саме колаборанта та вдарили точно та прицільно.