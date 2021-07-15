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ВМС України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar

15 липня 2021 12:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Міністр оборони Таран розповів, яким чином використовуватимуть турецький безпілотний літальний комплекс

Турецький безпілотник Bayraktar TB2

Турецький безпілотник Bayraktar TB2

Військово-Морські сили України отримали перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2, який допоможе в захисті азово-чорноморського узбережжя нашої держави. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

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За його словами, зараз проводяться остаточні приймальні випробування комплексу у місці базування ВМС.

"Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлений в Україну", – заявив міністр.

Таран підкреслив, що Bayraktar здійснюватиме ефективний нагляд і прикриття узбережжя і акваторій Чорного та Азовського морів, а також зможе в разі потреби знищувати надводні і наземні об'єкти противника високоточними засобами ураження.

Турецький БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook
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Турецький БПЛА Bayraktar TB2. Фото: Facebook

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у 2019 році Туреччина передала Україні партію БПЛА Bayraktar TB2. Тоді ж пройшли перші випробування турецького безпілотника. Військові розповідали, що перед заходом апарата на ціль в пункт управління передається інформація про дальність, висоту та інші дані. Окремий боєць-оператор здійснює наведення на ціль, після чого прямо звідти можна застосувати озброєння. Безпілотник має систему лазерного наведення, високоточне озброєння – точність влучання +/- 1 метр.

Своєю чергою колишній секретар РНБО Олександр Турчинов розповідав, що безпілотник Bayraktar може знищити ціль з висоти в 7 км.

Варто відзначити, що Туреччина успішно використовувала ці БПЛА у Сирії, а Азербайджан у війні з Вірменією в Нагірному Карабасі переміг мало не завдяки одним тільки Bayraktar. За даними азербайджанських ЗМІ, турецькі безпілотники, якими озброєна азербайджанська армія, за 44 дні знищили 90 вірменських танків.

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