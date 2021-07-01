Позачергове засідання Ради і набуття чинності цифрових COVID-паспортів ЄС – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 1 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – онлайн-брифінг в. о. голови Національної служби здоров'я України Дмитра Самофалова на тему "Нові пакети послуг для пацієнтів: перитонеальний діаліз і психіатрична допомога від мобільних команд". Трансляція
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – презентація нового освітнього курсу "Як громаді стати цифровою" на порталі "Дiя. Цифрова освіта" за участю заступника міністра цифрової трансформації Валерії Іонан. Трансляція.
- 10:00 – виїзний прес-тур Національного музею Революції Гідності у розплідник в Київській області, де розміщені липи, придбані для Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На брифінгу обговорять також ситуацію навколо спорудження Меморіалу Героїв Небесної Сотні.
- 11:00 – підсумкова прес-конференція на тему "Завершення зернового сезону 2020/2021: основні підсумки і прогнози на новий сезон" за участю президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова (бізнес-центр "Хвиля", 6-й поверх, офіс 606, офіс УЗА) .
- 11:00 – зустріч Європейської Бізнес Асоціації з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим онлайн на ресурсі Zoom. Реєстрація.
- 12:00 – прес-конференція, присвячена старту ринку землі в Україні за участю міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенко (внутрішній дворик Національного заповідника "Софія Київська", вул. Володимирська, 24 (центральний вхід). Подробиці.
- 13:00 – прес-конференція на тему "Нові туристичні маршрути в малих містах України" від Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників фракцій і груп Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:30 – спеціальне відкрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (вул. Садова 3а, кабінет 727, зал засідань).
- 16:00 – позачергове пленарне засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
Київ
- 11:30 – прес-конференція про старт проекту "Академія Гостинності" з підготовки добровільних помічників розвитку туризму в столиці. Організатор: Управління туризму та промоцій КМДА ("Укрінформ", вул. Богдана Хмельницького 8/16).
- 12:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (вул. Хрещатик, 36, к. 514).
- 14:00 – відкрите тренування чемпіона WBO Oriental у першій середній вазі Дмитра Митрофанова (Parimatch Fight Academy, вул. Борщагівська, 154).
- 14:30 – брифінг з нагоди підписання Меморандуму про взаєморозуміння між структурою ООН "Жінки в Україні" та Київською міською державною адміністрацією. Організатор: департамент соціальної політики КМДА ("Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16). Трансляція.
За кордоном
Євросоюз
- На території ЄС почне діяти система цифрових COVID-сертифікатів.
- Словенія прийме у Португалії головування в Раді Євросоюзу.
Австрія
- В Австрії скасовується комендантська година, відновлюють роботу нічні клуби і вводяться послаблення з носіння масок.
- Засідання міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК.
Туреччина
- У Туреччині скасовується комендантська година, а також заборона на міжміські поїздки.
Онлайн
- Відеоконференція Global Emerging Markets Virtual Conference Міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, на якій буде обговорюватися економічна ситуація в країнах emerging markets.