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ЗНО-2022: подробиці проходження мультипредметного тесту

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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25 травня, 13:06
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Для здачі НМТ слід з'явитися до центру тестування
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року випускники будуть складати замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн, проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна. Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов у прямому ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

Усі центри для проходження національного мультипредметного тесту будуть забезпечені спеціальним обладнанням, розповів він.

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"НМТ проходитиме онлайн, але за фізичної присутності абітурієнта в центрі тестування. Там також буде інструктор і спеціально налаштовані комп'ютери, підключені до мережі Українського центру оцінки якості освіти", — розповів Горбачов.

Омбудсмен розповів, у чому особливість мультипредметного тесту.

"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язного висловлювання, а тільки відповіді на конкретні питання, поставлені в тестах", – підкреслив освітній омбудсмен.

Що таке НМТ

Національне мультипредметне тестування триватиме 90 хвилин, за які необхідно виконати 60 завдань з трьох предметів:

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  • українська мова (завдання 1-20);
  • математика (завдання 21-40);
  • історія України (завдання 41–60).

Під час тестування можна буде вибирати послідовність виконання завдань, за необхідності повертатися до попередніх завдань, а також змінювати варіант відповіді.

Мультитест 2022 матиме три етапи.

  • основна сесія: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова сесiя: 16-20 серпня;
  • спеціальна сесія: 12-16 вересня.

Підтвердити намір проходити тест потрібно з 20 травня до 7 червня на інформаційній сторінці, там же необхідно вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, в якому або поблизу якого абітурієнт перебуватиме у період проведення НМТ. Якщо неможливо підтвердити свою участь у зазначений термін, то буде можливість зробити це в період з 21 червня по 7 липня.

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