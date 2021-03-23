ЗНО та карантин: що буде з оцінюванням в цьому році

Епідемічна ситуація в регіоні не вплине на тестування

Зовнішнє незалежне тестування відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.

Пробне ЗНО пройде 10 квітня, але вибрати можна буде тільки один предмет. При цьому учасники зможуть завантажити зошити із завданнями з усіх предметів і пройти тестування вдома. Результати будуть оприлюднені 16 квітня.

Учасники основної сесії до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки– в них буде вказаний час і місце тестування. З 6 по 18 травня також буде додатковий період реєстрації.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком:

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21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова та література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

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Результати ЗНО будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників:

до 4 червня – хімія;

до 18 червня – іноземні мови;

до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

до 25 червня – українська мова, українська мова та література, історія України, біологія;

до 30 червня – географія.

Додаткова сесія пройде з 26 червня по 16 липня. Результати будуть відомі до 23 липня.

Як повідомлялося раніше, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які області закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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