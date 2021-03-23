ЗНО та карантин: що буде з оцінюванням в цьому році

Зовнішнє незалежне тестування відбудеться в заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти.
Пробне ЗНО пройде 10 квітня, але вибрати можна буде тільки один предмет. При цьому учасники зможуть завантажити зошити із завданнями з усіх предметів і пройти тестування вдома. Результати будуть оприлюднені 16 квітня.
Учасники основної сесії до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки– в них буде вказаний час і місце тестування. З 6 по 18 травня також буде додатковий період реєстрації.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова та література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Результати ЗНО будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників:
- до 4 червня – хімія;
- до 18 червня – іноземні мови;
- до 22 червня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- до 25 червня – українська мова, українська мова та література, історія України, біологія;
- до 30 червня – географія.
Додаткова сесія пройде з 26 червня по 16 липня. Результати будуть відомі до 23 липня.
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