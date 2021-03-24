ЗНО на карантині: як тестуватимуть випускників у 2021 році

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а також його основна і додаткова сесії в 2021 році відбудуться у заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

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Про це розповіли в Міністерстві освіти і науки.

Відповідно, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. При цьому у зв'язку з карантином учасникам дозволяється обрати тільки один предмет, але вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування вдома, а потім внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів.

Результати пробного ЗНО будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Основна сесія

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Учасники основної сесії ЗНО зможуть завантажити запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань до 30 квітня. Крім того, 6-18 травня буде додатковий період реєстрації на тестування.

Графік тестів:

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21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика,

1 червня – українська мова, українська мова та література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Кожен учасник має право складати тести не більше ніж з п'яти навчальних предметів.

Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Додаткова сесія

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Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році відбудться з 26 червня по 16 липня. Її результати будуть відомі до 23 липня.

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