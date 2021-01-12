У Львові чоловік задушив молоду дружину: троє малих дітей залишилися сиротами

У львівській багатоповерхівці сталося жахливе вбивство – чоловік задушив дружину, поки за стіною спали троє маленьких дітей. Після скоєного чоловік сам здався поліції. Твердить – дружина порізала його ножем, тому, мовляв, і задушив її.

Тож, що сталося між подружжям – з'ясовувала Оксана Лабойко.

Біля квартири, де сталося вбивство, стоїть дитячий візок. А за зачиненими дверима загального коридору чути плач малечі. Поки поліція з'ясовує – за що 31-річний Дмитро задушив 30-річну дружину Мирославу, трьох їхніх дітей пильнують сусіди. Спілкуватися з журналістами їм заборонила поліція. Навіть інших сусідів, які прийшли допомогти, не пускають.

Світлана Добровольска, речниця Нацполіції у Львівській області, розповіла:

"Сьогодні вранці близько 7-ї ранку до поліції зателефонував чоловік і повідомив про те, що він вбив свою дружину. Приїхавши до помешкання, правоохоронці виявили там тіло 30-річної львів’янки з ознаками насильницької смерті. Окрім того, на тілі чоловіка було виявлено ножове поранення. На момент цієї події в квартирі перебували троє малолітніх діток, які спали, мабуть, у цей час".

Про вбивство мешканцям будинку повідомили поліцейські. Навіть найближчі сусіди запевняють – нічого підозрілого не чули. Але про Дмитра знають мало, більше про Мирославу. У цій багатоповерхівці сім'я оселилася пів року тому і винаймала квартиру.

Сусідки шоковані тим, що сталося з доброзичливою і благополучною родиною:

"Наскільки ми бачили, вона сама вдома з маленькими дітьми гуляла. Були здивовані, що неділя і вона постійно з тими дітьми гуляла. І така витримка. Усміхнена. То просто вражає. Чоловік на вигляд теж був хороший".

Ще одна сусідка каже:

"Дуже мама така хороша, що за дітьми пильнувала. І ніколи я не бачила, щоб вони якось з дітьми погано поводилися".

Підозрюваний в убивстві чоловік був тверезим. Нині – у лікарні під конвоєм. У нього ножове поранення у живіт. Стверджує – це зробила дружина, тому, мовляв, і задушив її. Але поліція перевіряє – чи, бува, не сам себе порізав.

Гнат Герич, завідувач першого хірургічного відділення Львівської лікарні швидкої допомоги, каже:

"Пацієнт був доставлений до нас каретою швидкої допомоги в супроводі правоохоронних органів. З ознаками проникаючого поранення живота. В екстреному порядку була проведена операція. Під час операції пошкоджень внутрішніх органів не виявлено".

Через що спалахнув конфлікт – чоловік не пояснив. Якщо провину в убивстві доведуть – йому загрожує до 15 років тюрми. Без мами залишилися троє малих дітей. Найстаршій 5 років, а найменшій – півроку. Їх, кажуть правоохоронці, заберуть бабуся з дідусем – батьки убитої жінки, які живуть на Тернопіллі.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, напередодні на Одещині чоловік вбив дружину, а потім наклав на себе руки. За словами сусідів, 11 січня подружжя голосно сварилося.

А в Києві чоловік на Новий рік убив дружину: чотири рази вистрілив у голову.

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