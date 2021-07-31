У Львові планують демонтувати радянську зірку. У Кремлі істерика

Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої світової війни на Марсовому полі у Львові

У Львові планують прибрати радянську зірку на меморіалі. Фото: Суспільство майбутнього Львів/Facebook

Львівська влада прийняли рішення про демонтаж радянської зірки на Марсовому полі. У зв'язку з цим російське МЗС направило ноту протесту Україні.

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На думку Росії, Україна порушує міжнародні зобов'язання і норми щодо захисту та збереження військових меморіалів, йдеться в повідомленні МЗС.

"Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу", – йдеться в повідомленні.

У Кремлі також заявили, що засуджують "взятий владою курс на демонтаж пам'ятників радянським солдатам і самої пам'яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом".

Що відомо про демонтаж радянської зірки

Про демонтаж радянської зірки стало відомо 19 липня. П'ятикутну зірку з серпом і молотом на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" встановили у 70-х роках минулого століття.

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Раніше громадська організація Суспільство майбутнього Львів звернулася до управління історичного середовища Львівської міськради з проханням демонтувати радянський орден. Аби не порушувати українське законодавство, у мерії звернулись до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на Марсовому полі під закон про декомунізацію.

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Виявилося, що це питання можуть вирішувати на місцевому рівні. Тому радянську зірку вирішили таки демонтувати.

Що таке Марсове поле у Львові

Марсове поле — радянський військовий меморіал у Львові. Розташований на вулиці Мечникова, примикає з півночі до Личаківського цвинтаря. Влітку Марсове поле є місцем відпочинку львів'ян.

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Початково це місце було частиною військового цвинтаря військових австрійської армії і союзників, що полягли у Першій світовій війні. Завдяки докладному плану 1927 року відомо про 4712 окремих і спільних могил. Серед похованих були німці, українці, поляки, серби, чехи, турки, боснійці.

Марсове поле. Фото: wikipedia.org

У 1946−1947 роках похованих було ексгумовано і на цьому місці створено цвинтар солдатів Радянської армії, що полягли у другій світовій війні, і військ НКВС, що загинули під час каральних операцій проти мирного населення Галичини і в боях з підрозділами Української повстанської армії. Поступово цвинтар було заповнено однаковими бетонними надгробками. Офіційно вважається, що кількість похованих сягає 3491.

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