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У Львові подорожчає проїзд: для кого та на скільки

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 листопада, 16:48
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Ціни підвищать після того, як пропозиція щодо підвищення цін пройде громадське обговорення
У Львові підвищують ціни на проїзд.
У Львові підвищують ціни на проїзд. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові може подорожчати вартість проїзду у громадському транспорті. Наразі відповідні пропозиції висунули на громадське обговорення.

Про це повідомляє пресслужба міськради Львова.

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Проект передбачає запровадження єдиного електронного квитка вартістю 10 грн із можливістю пересадки протягом 40 хвилин. Це означає, що пасажири зможуть пересідати з трамвая на автобус або навпаки протягом 40 хвилин, а також використовувати різні види абонементів.

Якими будуть ціни на проїзд

  • єдиний електронний квиток із можливістю пересадки протягом 40 хвилин – 10 грн;
  • паперовий квиток, придбаний у водія, без можливості пересадки – 15 грн;
  • квиток за багаж може коштувати 10 грн (йдеться про валізи або коробки 60х40х20 см, довгомірні предмети понад 150 см).

Штраф за проїзд без квитка буде 200 грн.

Абонементи

Їх також передбачили у проекті міськради. Вони можуть бути як для мешканців міста, так і для туристів.

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Для мешканців Львова:

  • на 30 днів – 420 грн;
  • на 90 днів – 1200 грн;
  • на 180 днів – 2200 грн;
  • на 365 днів – 3650 грн;
  • студентський абонемент на 30 днів за карткою "ЛеоКарт" – 210 грн;
  • студентський абонемент на 180 днів – 1100 грн.

Туристичні:

  • на 1 день – 35 грн;
  • на 2 дні – 60 грн;
  • на 3 дні – 80 грн;
  • на 7 днів – 200 грн.

Пільги

При цьому пропонується безкоштовний проїзд для школярів пільговою карткою на 60 поїздок на місяць. Однак лише під час навчального року на літні канікули ціна за проїзд становитиме 10 грн.

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Пенсіонери можуть отримати картку "ЛеоКарт", яка передбачає 60 безкоштовних поїздок на місяць.

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