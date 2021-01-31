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У Львові помер батько Героя України Василя Сліпака

31 січня, 18:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він помер у віці 80 років

Вночі 31 січня у Львові помер батько всесвітньо відомого українського оперного співака і Героя України Василя Сліпака – Ярослав Сліпак.

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Про це написав міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Володимир Омелян.

"Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака. Йому було 80 років. Він був дуже порядною і чуйною людиною. Все життя важко працював, виховав двох чудових синів і найбільше любив Україну", – написав він.

У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна та старший син Орест.

Василь Сліпак був солістом Паризької національної опери. У 2015 році співак пішов добровольцем в зону ООС. Він воював у складі ДУК "Правий сектор". Мав позивний "Міф". 29 червня 2016 року в бою біля Луганського в Донецькій області загинув від кулі снайпера. Йому був 41 рік. Посмертно нагороджений орденом "За мужність", орденом "Золота зірка", отримав звання Героя України.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові під час святкової літургії на території церкви Святого Йосафата раптово помер 53-річний місцевий житель.

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помер Герой України Сліпак
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