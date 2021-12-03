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У Львові вакцинований Святий Миколай почав приймати дітей у своїй резиденції (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 21:40
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До свят Миколай готувався ще з літа – пройшов повний курс вакцинації

У Львові відкрилися двері резиденції Святого Миколая. Щоб не наразити своїх відвідувачів на небезпеку, він уже щепився від коронавірусу.

Чим цьогорічне спілкування із чарівником відрізнятиметься від звичного з'ясувала корреспондент новин "Сьогодні" Олександра Стасишин.

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Резиденція вже відкрита

Під першим львівським снігом у затишному парку сьогодні відчинила свої двері для гостей головна резиденція святого Миколая.

Між ялинками у дерев'яному будинку чарівник вже готовий вітати відвідувачів. Через карантин масових урочистостей цьогорІч не планували. Аби зустрітися з Миколаєм – треба попередньо записатися. Він каже – до зустрічі з малюками готувався ще з літа.

"Береженого бог береже, тому я маю 2 щеплення, щоб не наражати себе і інших на небезпеку. Коронавірус дітей навчив бути цікавими, уважними один до одного, стежити за своєю гігієною і мити частіше ручки і чистити зубки", – каже Святий Миколай.

Перші діти завітали до Миколая

Однією з перших до Миколая завітала – Мілана. Каже – дуже чекала на зустріч із ним.

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"Я дуже хотіла його побачити, я сто років чекала. Я навіть не могла заснути цієї ночі, так чекала зустріти Миколая", – розповіла маленька жителька Львова Мілана Фурта.

Звісно, у дітей до Святого Миколая купа прохань.Окрім традиційних іграшок та гаджетів, малеча просить уваги від власних батьків. Про те, чого хотіли б найбільше – вони кажуть і особисто Миколаю, і пишуть у листах. Їх – надходить сила-силенна. Деякі чудотворець читає сам, деякі – допомагають розбирати його помічники – Ельфи.

"Це маленький куточок, де ми розбираємо всякі листи які Миколай приносить, я помагаю йому читати, розбирати, складати до купи, що дітки хочуть", – розповіла помічниця Святого Миколая Ліля Татух.

Коли можна потрапити до Святого Миколая

Працюватиме резиденція до 19-го грудня. Усі дні чарівник чекає на діток. Крім понеділка. Адже цього дня сам ходитиме у гості – до малечі у сиротинцях.

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