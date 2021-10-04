У львівському Охматдиті лікують рекордну кількість дітей з COVID-19

З початку пандемії це найбільша кількість неповнолітніх хворих

Діти з COVID-19 не потребують інтенсивної терапії та реанімації/Колаж: Сьогодні

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит", де лікували дитину з опіками в роті від зеленки, 41 дитина перебуває на лікуванні з підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

Про це повідомила пресслужба лікарні в Facebook.

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"41 дитина з підтвердженим COVID-19 – це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років. Усі маленькі пацієнти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації", – йдеться в повідомленні.

Водночас медики відзначають, якщо у дитини є симптоми коронавірусної інфекції, слід звернутися до сімейного лікаря. У разі важкого стану дитини потрібно телефонувати в "швидку" і повідомити про підозру на коронавірус. Львівська дитяча клінічна лікарня "Охматдит" єдина в області приймає дітей з COVID-19.

Симптоми коронавірусної хвороби

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей різною мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі тяжкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

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підвищена температура;

кашель;

стомлюваність;

втрата нюху і смакових відчуттів.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

біль у горлі;

головний біль;

різні інші больові відчуття;

діарея;

висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;

почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

утруднене дихання або задишка;

порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;

біль у грудній клітці.

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