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У львівському Охматдиті лікують рекордну кількість дітей з COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 жовтня, 20:43
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З початку пандемії це найбільша кількість неповнолітніх хворих
Діти з COVID-19 не потребують інтенсивної терапії та реанімації/Колаж: Сьогодні
Діти з COVID-19 не потребують інтенсивної терапії та реанімації/Колаж: Сьогодні

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит", де лікували дитину з опіками в роті від зеленки, 41 дитина перебуває на лікуванні з підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".

Про це повідомила пресслужба лікарні в Facebook.

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"41 дитина з підтвердженим COVID-19 – це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років. Усі маленькі пацієнти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації", – йдеться в повідомленні.

Водночас медики відзначають, якщо у дитини є симптоми коронавірусної інфекції, слід звернутися до сімейного лікаря. У разі важкого стану дитини потрібно телефонувати в "швидку" і повідомити про підозру на коронавірус. Львівська дитяча клінічна лікарня "Охматдит" єдина в області приймає дітей з COVID-19.

Симптоми коронавірусної хвороби

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей різною мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі тяжкості, і їм не потрібна госпіталізація.

Часто спостерігаються такі симптоми:

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  • підвищена температура;
  • кашель;
  • стомлюваність;
  • втрата нюху і смакових відчуттів.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • різні інші больові відчуття;
  • діарея;
  • висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
  • почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

  • утруднене дихання або задишка;
  • порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
  • біль у грудній клітці.

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