У львівському Парку культури паркан впав на няню з дитиною (відео)

Жінка отримала важкі травми

Правоохоронці також підтвердили інформацію про цей випадок. Колаж "Сегодня".

Дерев'яний паркан в Центральному парку культури Львова зірвало вітром і кинуло на няню, яка гуляла зі своєю маленькою вихованкою. В якому стані вона зараз, що з дитиною, йдеться в сюжеті "Сегодня".

У Львівському парку на жінку впав 2-метровий паркан

61-річна львів'янка, яка не може встати з ліжка, досі в шоку від пережитого. Жінка плаче і каже: працює нянею, вийшла гуляти в парк з півторарічною вихованкою. Як раптом на них обрушився паркан.

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"Це було хвилинна справа, мене накрило, щастя від бога, я дитину відкинула і почала сильно кричати, я була в свідомості, коли під тим щитом я лежала", – розповіла жінка.

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Прибігли працівники парку, викликали швидку. За дитиною відразу приїхав тато. У лікарні Марії вже зробили 2-е операції. Ще дві попереду, і щонайменше півроку реабілітації. Найгірша ситуація з ногою – кажуть медики.

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"Розбитий перелом проксимального відділу великої мищелковий кістки, це відділ, який утворює колінний суглоб стегнової кістки – це дуже важка травма", – пояснив завідувач травматологічного відділення львівської лікарні № 8 Юрій Вовчком.

Забір, впав, який огороджує розважальну зону з динозаврами. Атракції відкрили в кінці серпня. Орендували частину парку приватні підприємці. Виставка працює, але на місці тільки касирка і охорона.

"Був сильний вітер, дуже сильні пориви вітру, які підняли цей паркан і кинули на землю.

Це просто нещасний випадок, шкода жінку ", – розповів директор парку культури і відпочинку Олександр Молодий.

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