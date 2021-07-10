Під час навчань Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море: він дві години був у воді

Чоловіка врятував екіпаж катера "Гриф" загону Морської охорони. У якому він стані

Парашутиста врятували моряки-прикордонники. Колаж "Сьогодні"

У Чорному морі під час міжнародних навчань Sea Breeze-2021 сталася позаштатна ситуація – парашутиста вітром віднесло у відкрите море.

Про це повідомили на сайті ДПСУ.

Реклама

Прикордонники розповіли, що у той час у моряків йшла "вільна гра" – коли накази приходять раптово і без підготовки їх потрібно виконувати. Коли вони дізналися про парашутиста, усі сили морського і повітряного компоненту направили на пошуки чоловіка.

Через пів години катер Морської охорони проекту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони виявив парашутиста у відкритому морі на відстані більш як півтора кілометра на південь від Зміїного.

Усього парашутист провів у воді більше двох годин, сподіваючись, що його хто-небудь знайде. Він у задовільному стані.

Реклама

"Піднятого на борт катера парашутиста екіпаж гостинно напоїв теплим чаєм, допоміг впорядкувати майно й обсохнути, а з прибуттям до пункту базування потерпілого передали медикам для ретельного обстеження", – додала пресслужба.

Нагадаємо, раніше Росія просила США відмовитися від навчань Sea Breeze-2021, зазначивши, що вони нібито носять агресивний характер і підвищують ризики небезпечних військових інцидентів у морі.

Проте 6 липня міжнародні вчення Sea Breeze-2021 перейшли в активну фазу – кораблі України, США та інших країн-партнерів вийшли у міжнародні води Чорного моря.