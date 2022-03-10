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Під час війни школярі повертаються за парти: дітей біженців також влаштують

Оксана Лабойко Оксана Лабойко кореспондентка Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 22:32
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Вісім областей України вже заявили, що відновлюють навчання з понеділка
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські школярі почали повертатися до навчання – сьогодні дистанційно відбулися уроки в Дніпрі.

Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Україна 24".

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Ситуація в областях

Як зазначається, вісім областей – Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Запорізька, Одеська та Кіровоградська – заявили, що відновлюють навчання з понеділка, 14 березня. Однак невідомо, чи сядуть діти за парти чи вчитимуться дистанційно – кожен навчальний заклад буде вирішувати це самостійно.

/ Фото: Україна 24

Причиною називають те, що в багатьох школах ночують біженці – особливо на заході країни. Водночас школи мають прийняти на навчання й дітей-переселенців.

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"Усі школи мають свої території обслуговування і зобов’язані зараз знайти та взяти під свою опіку дітей-переселенців, які приїхали на ці території. Ми також закликаємо батьків реєструвати дітей у найближчих навчальних закладах. Необов‘язково йти до школи. Форму можна заповнити в інтернеті", – зауважив директор департаменту освіти Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

Нова онлайн-платформа

Також повідомляється, що на Львівщині з 14 березня запускається онлайн-платформа спеціально для навчання дітей-біженців.

"Діти, яких батьки вивезли за кордон чи які зараз перебувають у "гарячих" точках, зможуть займатися на онлайн-платформі, яку ми розробили з університетом "Львівська Політехніка". Власне цю платформу ми почали робити ще у період пандемії для нашої області, але зараз терміново її запускаємо через війну для усіх охочих", – розповів Олег Паска.

/ Фото: Україна 24

Він відзначив, що на платформі будуть створені класи, як у школах – вчителі завантажуватимуть завдання, а учні зможуть займатися тоді, коли матимуть доступ до інтернету. Також передбачені індивідуальні онлайн-консультації з вчителями.

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За словами посадовця, вже зараз понад 100 педагогів зареєструвалися, щоб працювати на цій платформі на волонтерських засадах. Олег Паска заявив, що це найкращі вчителі з усіх куточків України.

Нагадаємо, польський сейм розглянув урядовий законопроєкт про допомогу громадянам України через вторгнення Росії на територію країни.

Спеціальний закон регулює, зокрема, питання законності перебування українських біженців у Польщі, а також грошових виплат їх одержувачам.

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