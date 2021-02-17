Vodafone – лідер за швидкістю мобільного інтернету

Вже друге незалежне дослідження підтверджує лідерство Vodafone за швидкістю мобільного інтернету в Україні

Результати незалежного дослідження французької компанії nPerf показали, що найвища швидкість мобільного інтернету в нашій країні надається клієнтам Vodafone.

nPerf є одним з лідерів за тестуванням мобільних мереж на швидкість і якість доступу до мобільного інтернету. Компанія використовує дані з пристроїв користувачів, які міряють швидкості за допомогою програми nPerf. Ця оцінка включає результати тестів швидкості завантаження та вивантаження, затримки, веб-серфінгу і перегляду потокового відео.

Результати дослідження, опублікованого за посиланням, базуються на 33485 тестах, проведених у 2020 році користувачами nPerf за допомогою мобільного додатку nPerf (iOS, Android).

Тестування проводилося в мережах 2G/3G/4G. В результаті Vodafone показав найкращий результат майже за всіма показниками та отримав найвищу кількість балів – 52904.

У Vodafone найвища швидкість серед мобільних мереж в Україні. Мережа оператора має найкращі результати за переглядами веб-сторінок і потокового відео. Середня швидкість завантаження – 21,17 Мбіт/с, швидкість вивантаження – 9,61 Мбіт/с, затримка – менше 51,6 мс. Порівняно з результатами аналогічного дослідження 2019 року, швидкість завантаження в мережі Vodafone збільшилась на 32%, а швидкість вивантаження – на 17%.

Більше 70% вимірювань показали високий рівень якості перегляду відео на потоковій платформі YouTube.

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