Русский
$ 27,83
33,77
  1. Новини України

Vodafone – лідер за швидкістю мобільного інтернету

17 лютого, 18:00

Актуально

Вже друге незалежне дослідження підтверджує лідерство Vodafone за швидкістю мобільного інтернету в Україні

Результати незалежного дослідження французької компанії nPerf показали, що найвища швидкість мобільного інтернету в нашій країні надається клієнтам Vodafone.

nPerf є одним з лідерів за тестуванням мобільних мереж на швидкість і якість доступу до мобільного інтернету. Компанія використовує дані з пристроїв користувачів, які міряють швидкості за допомогою програми nPerf. Ця оцінка включає результати тестів швидкості завантаження та вивантаження, затримки, веб-серфінгу і перегляду потокового відео.

Результати дослідження, опублікованого за посиланням, базуються на 33485 тестах, проведених у 2020 році користувачами nPerf за допомогою мобільного додатку nPerf (iOS, Android).

Тестування проводилося в мережах 2G/3G/4G. В результаті Vodafone показав найкращий результат майже за всіма показниками та отримав найвищу кількість балів – 52904.

У Vodafone найвища швидкість серед мобільних мереж в Україні. Мережа оператора має найкращі результати за переглядами веб-сторінок і потокового відео. Середня швидкість завантаження – 21,17 Мбіт/с, швидкість вивантаження – 9,61 Мбіт/с, затримка – менше 51,6 мс. Порівняно з результатами аналогічного дослідження 2019 року, швидкість завантаження в мережі Vodafone збільшилась на 32%, а швидкість вивантаження – на 17%.

Більше 70% вимірювань показали високий рівень якості перегляду відео на потоковій платформі YouTube.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео швидкість YouTube мобільний інтернет Vodafone
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
Україна зачепить циклон Yukon: які області знову буде засипати снігом
Україна зачепить циклон Yukon: які області знову буде засипати снігомУкраїна
Долар і євро відкотилися після стрибка вгору: офіційний курс
Долар і євро відкотилися після стрибка вгору: офіційний курсФінанси
Ринок пального: автогаз вже
Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати даліЕкономіка
"Рівень жіночої общаги". Геращенко пішла з прямого ефіру через сексизм від Арестовича (відео)Влада
В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означає
В Україні знову вводять адаптивний карантин: що це означаєУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти