Військкор "Сегодня" Олександр Махов потрапив до рейтингу топ-блогерів України

Олександр – учасник бойових дій. Крім того, він став єдиним журналістом на борту літака, який проводив евакуацію з Ухань

/ Фото: Facebook

Журналіст, військовий кореспондент новин "Сьогодні" і каналу "Україна 24", учасник бойових дій Олександр Махов увійшов до списку фіналістів рейтингу "ТОП-50 блогерів України за версією читачів сайту Фокус".

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Він – один з тих, хто першим показував і висвітлював події війни. Махов одним з перших отримав щеплення від коронавірусуна передовій, а також був єдиним представником українських медіа на борту літака, який евакуював українців з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань.

Олександр Махов створив велику кількість сюжетів, а також описував те, що відбувається на війні в подкасті "Військкор".

Олександр цікавиться і соціальними темами. Наприклад, відправився в Антарктиду разом з членами 22-й української експедиції. Протягом трьох тижнів він вивчав, як живуть полярники цілий рік в льодах, знайомився з навколишнім тваринним світом і намагався зруйнувати стереотипи про самому південному материку. Також Олександр зізнався, що для журналіста, який постійно висвітлював конфлікт на сході України, сам воював в армії, Антарктида стала невеликою відпусткою.

На сайті рейтингу вже стартував остаточний етап голосування. Підтримайте талановитого журналіста і гордість "Сьогодні"!