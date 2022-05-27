Військовозобов'язані можуть виїхати з України: список умов

Нескорені

Знайомтесь, Бакс – пес породи бельгійська вівчарка. Кинутого окупантами собаку знайшли і приручили українські нацгвардійці, і тепер Бакс – на боці України. За місяць вивчив команди українською мовою та вже приступив до служби у Миколаївській області.

Історія чотирилапого бійця