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Військовозобов'язані можуть виїхати з України: список умов

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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27 травня, 17:59
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Дозвіл стосується лише певних груп осіб
Не всі українці можуть виїхати із країни
Не всі українці можуть виїхати із країни / Фото: Колаж: Сьогодні

Держприкордонслужба оновила правила виїзду українців за межі країни, які військовозобов'язані . Правила опубліковані у Telegram-каналі відомства.

У чому зміни

  • Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіями, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Дозволено перетин кордону до 30 днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.
  • дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном трохи більше 6 місяців.

Водночас, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень водія.

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Виїжджати можна

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:

  • які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
  • хто доглядає нужденних у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
  • близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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