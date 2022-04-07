Військові РФ розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві – мер

Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Під час прямого ефіру в соцмережах у голови міста запитали, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сєнкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".
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Ситуація у Миколаєві
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих, і двоє людей померли у лікарні.