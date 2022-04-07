Військові РФ розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві – мер

Російські війська під час обстрілів влучили в залізничний вокзал, тепер він не працює, заявив Олександр Сєнкевич

У Миколаєві обстріляли вокзал / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва та пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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Під час прямого ефіру в соцмережах у голови міста запитали, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сєнкевич відповів: "Не працює, бо розбомбили його".

Ситуація у Миколаєві