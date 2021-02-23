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Військових ЗСУ готують до наступу на міській місцевості

23 лютого, 04:14

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Українських військовослужбовців вчать діяти в різних ситуаціях

Підрозділи Збройних сил України проходять підготовку з реагування в будь-якій можливій обстановці, зокрема й для боїв в умовах міста.

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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, передає прес-служба Міноборони.

"Генеральний штаб відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани обраховуються, всі плани складаються, всі плани відповідному керівництву Міноборони, держави доповідаються", – зазначив Хомчак.

Він додав, що з минулого року українські бойові військові частини готують і до наступу в умовах міської забудови.

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"Щодо наступальних дій – минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також повинні бути готові", – розповів головнокомандувач.

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Нагадаємо, у відповідь на збільшення військової присутності і регулярних навчань в окупованому Криму російських військових десантники ЗСУ найближчим часом проведуть навчання біля адмінкордону з півостровом.

Ми також повідомляли, що 20 лютого бойовики зазнали серйозних втрат під Горлівкою, українські військові ліквідували дев'ятьох окупантів.

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