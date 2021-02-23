Військових ЗСУ готують до наступу на міській місцевості

Підрозділи Збройних сил України проходять підготовку з реагування в будь-якій можливій обстановці, зокрема й для боїв в умовах міста.
Про це розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, передає прес-служба Міноборони.
"Генеральний штаб відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани обраховуються, всі плани складаються, всі плани відповідному керівництву Міноборони, держави доповідаються", – зазначив Хомчак.
Він додав, що з минулого року українські бойові військові частини готують і до наступу в умовах міської забудови.
"Щодо наступальних дій – минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі на урбанізованій місцевості, тому що це те, до чого ми також повинні бути готові", – розповів головнокомандувач.
Нагадаємо, у відповідь на збільшення військової присутності і регулярних навчань в окупованому Криму російських військових десантники ЗСУ найближчим часом проведуть навчання біля адмінкордону з півостровом.
Ми також повідомляли, що 20 лютого бойовики зазнали серйозних втрат під Горлівкою, українські військові ліквідували дев'ятьох окупантів.
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