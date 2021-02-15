Військовий експерт про замах на комбата "Дуремара" в Горлівці: внутрішня чистка кадрів

Замах на т.зв. "командира 1-го окремого батальйону територіальної оборони Горлівки ЗС ДНР" Сергія Попова (позивний "Довгий") є внутрішніми розбірками всередині банд на окупованих територіях Донбасу.
Про це військово-політичний експерт Олександр Коваленко (Злий Одесит) пише у своєму Telеgram-каналі.
Він звернув увагу, що російські інформаційні майданчики, афілійовані з Міноборони РФ і безпосередньо з Головним управлінням Генштабу ВС РФ (ГРУ), явне усунення високопоставленого бойовика (інші позивні – "Дуремар" і "Старий") шляхом підриву його в автомобілі малопотужним вибуховим пристроєм намагаються видати за терористичний акт.
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За словами військового експерта, усунення "Дуремара" є результатом внутрішньої чистки кадрів, проте пропагандисти країни-окупанта представляють його як теракт зі звинуваченнями на адресу ЗСУ і помсту за недавній підрив українських солдатів на вибуховому пристрої.
"Але найсмішніше в цій історії те, що всі ці балакучі голови чудово знають, в результаті чого гинуть ватажки бандитських зграй окупованого Донбасу. А чи замислювалися вони над тим, що колись теж можуть стати об'єктом таких внутрішньовідомчих чисток?" – іронізує Злий Одесит.
Нагадаємо, в ході внутрішніх розбірок були знищені ватажки банд "армії Л/ДНР" – Павло Дрьомов ("Батя"), Олексій Мозговий, Олександр Бєднов ("Бетмен"), Михайло Толстих ("Гіві"), Арсеній Павлов ("Моторола"), а також ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.
Дивіться ліквідацію Олександра Захарченко:
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