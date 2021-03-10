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Військовий експерт підказав, як Україна має відповісти на провокацію Росії на Донбасі

10 березня, 15:02

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Росія хоче створити повноцінну військову базу на окупованих територіях

Надходження з різних джерел повідомлень про те, що російські найманці готуються до наступу на Донбасі, вказують на те, що Москва має намір поновити бойові дії на сході України і звинуватити в цій провокації Київ, який нібито розгорнув наступ.

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Про це військово-політичний експерт Олександр Коваленко (Злий Одесит) пише у своєму Telеgram-каналі.

На його думку, метою провокації є не тільки відновлення повноцінних бойових дій на Донбасі (що Кремлю у нинішніх зовнішньо- і внутрішньополітичних реаліях тільки на руку), а й насильницьке введення на окуповані території т.зв.. "миротворчих сил".

Іншими словами, Росія має намір створити повноцінну військову базу ЗС РФ на окупованих територіях на псевдоофіційному рівні, вважає військово-політичний експерт.

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Військовий експерт підказав, як Україна має відповісти на провокацію Росії на Донбасі

Запобігти такому сценарію Україні цілком під силу, за умови не тільки блискавичної реакції ЗСУ на подібні провокації, а й міжнародної спільноти, без вираження колективної стурбованості й стривоженості, а за допомогою оперативних, адекватних і жорстких дій у відповідь на всіх рівнях, пише Олександр Коваленко.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив: Росія готує на Донбасі військову провокацію, розраховуючи на відповідь українських військових, щоб був привід ввести в ОРДЛО "російських миротворців".

Також нагадаємо, що розвідка Міноборони України повідомляла: на Донбасі бойовики підтягують сили на передову.

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провокація Донбас миротворці бойові дії миротворчий контингент військова база РФ військова база Злий Одесит Олександр Коваленко

Джерело: Сьогодні

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