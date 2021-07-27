Збиток на 40 тисяч доларів. Військовий прокурор Києва нажився на речдоках

Суд відправив до в'язниці військового прокурора, що крав речові докази. Його спіймали ще у 2016 році

Суд визнав винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Києва, який заволодів чужим майном. Злодія в погонах було засуджено до 7 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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У Дарницькому райсуді міста Києва прокурори повністю довели провину колишнього колеги.

З'ясувалося, що з квітня по жовтень 2015 року військовий прокурор займався розслідуванням справи командира однієї з військових частин. У цій справі в якості речових доказів були 38 800 доларів і 60 500 грн. Вони були вилучені у командира під час обшуку, але потім пропали – прокурор розпорядився ними на свій розсуд.

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Колишній прокурор отримав вирок у вигляді 7 років в'язниці. Також протягом трьох років йому забороняється займати посади, пов'язані з виконанням своїх прямих службових обов'язків. Все майно засудженого буде конфісковано.

Цікаво, що стаття обвинувачення (ч. 5 ст. 191 КК України) передбачала строк позбавлення волі від 7 до 12 років. Таким чином прокурор отримав найлегше покарання.

Нагадаємо, що до суду Головна військова прокуратура направила обвинувальний акт щодо колишнього прокурора військової прокуратури ще у квітні 2016 року.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі на великому хабарі попався експрокурор.

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А у Львові на хабарі затримали співробітника військової академії, який також налагодив схему із продажу краденого у навчального закладу бензину на підпільних АЗС.