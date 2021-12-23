Військовий облік для жінок: коли почнуть карати за ухилення

До кінця 2022 року жінок не каратимуть, якщо вони не стануть на військовий облік. Адміністративна відповідальність не загрожує і керівникам підприємств, де вони працюють.
Про це повідомляє начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Ярослав Горбач, пише РБК-Україна.
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"До кінця 2022 року жодного керівника підприємства чи організації, а також самих жінок не буде притягнуто до адміністративної відповідальності", – сказали на брифінгу.
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У міноборони зазначили, що термін, до якого потрібно стати на військовий облік, можуть продовжити.
Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації при прийнятті на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.
Хто має стати на військовий облік?
У Міністерстві оборони додатково роз'яснили гучний наказ № 313про взяття на військовий облік жінок, які мають перелічені у документі спеціальності.
Окрім медиків, там вказані бібліотекарі, бухгалтери, менеджери, у тому числі й по роботі з нерухомістю, маляри та багато інших.
Як уточнили у відомстві, ставати на облік потрібно не лише тим жінкам, які нещодавно здобули спеціальність, а й тим, хто вже працює. Норма не стосується тих, хто молодший за 18 років і старший за 60.
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