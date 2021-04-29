Volia відкриває абонентам необмежений доступ до контенту на травневі свята

Провідна телекомунікаційна компанія України Volia придумала, як зробити відпочинок максимально насиченим і цікавим! З нагоди майбутніх вихідних Volia відкриває абонентам цифрового телебачення доступ до всіх телеканалів (крім каналів "Футбол 1 HD", "Футбол 2 HD" і пакета "Нічний"), а також до онлайн-кінотеатру Volia Cinema і каталогу FOXNOW. Пропозиція діятиме з 30 квітня по 10 травня 2021 року включно.

В умовах чинних обмежень багато з нас проведуть травневі свята вдома, у колі близьких і друзів. Але навіть якщо ви вирішите відправитись у подорож або зробити вилазку на природу — пропозиція від Volia буде для вас дуже актуальною. Адже насолоджуватися контентом Volia TV — а це 13 000 одиниць контенту від кращих світових і вітчизняних студій — можна в будь-якій точці України і на трьох пристроях одночасно.

Зараз серед новинок онлайн-бібліотеки Volia останні кінохіти, такі як фантастична драма "До зірок" за участі Бреда Пітта, Лів Тайлер і Томмі Лі Джонса та голлівудська класика калібру оскароносної картини "Бен Гур". Шанувальників українського кіно порадує фільм "Дике Поле" — екранізація знаменитого роману Сергія Жадана "Ворошиловград". А на тих, хто віддає перевагу сімейному перегляду, очікують радісні хвилини в компанії героїв мультсеріалу "Алладін" від Disney. У Volia десятки нових надходжень на будь-який смак!

Сандра Крауіня, маркетинг-директорка Volia: "Давайте після травневих? Ні, це не для Volia! Ми не звикли відкладати ідеї, які роблять життя наших клієнтів яскравішим і цікавим. Провести весняні канікули набагато приємніше в компанії з найкращими фільмами та телепередачами. Їх колекцію ми поповнюємо регулярно. На свята ми розширимо вільний перегляд для наших передплатників. І, повірте, у нас ще чимало для них сюрпризів".

Проведіть вихідні цікаво та позитивно!

З детальними умовами надання послуг компанії Volia ви можете ознайомитися на сайті https://volia.com/ .