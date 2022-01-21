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СЬОГОДНІ Новини України

Хвиля "мінувань" у школах. Як реагує керівництво закладів та чи покарані "мінери"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 21:31
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З початку цього року в Україні почастішали анонімні повідомлення про вибухівку
У школах країни знову шукали вибухівку

Сотні шкіл, дитячі садки й торгові центри у різних куточках України сьогодні знову "мінували". Вибухотехніки ледве встигають на всі виїзди, а батьки змушені зриватися з роботи та їхати за дітьми посеред дня.

Як Україна оговтується після масового "мінування" і як зупинити зловмисників, розповість кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

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"Вибухівка" у школах Києва

Сьогодні уроки в одній зі шкіл на столичній Оболоні скасували – надійшла інформація про замінування.

"Щойно повідомили, що таке сталося, ми одразу зібрали дітей з усіма речами та попросили батьків, щоб вони їх швидко забрали", – розповідає вчителька Юлія Водяницька.

Якщо цю школу на Оболоні "мінували" вперше, то навчальний заклад у центрі Києва – вдруге. Інформація про замінування цієї школи, як і сотень інших, надійшла близько 11:00. Дітей швидко евакуювали й доставили на стадіон "Олімпійський".

Батьки змушені були відпрошуватися зі своїх робіт та їхати сюди.

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"Це маячня якась. Ми живемо поряд, це добре, я можу відразу швидко прийти забрати дитину. А в кого батьки живуть далеко чи не працюють, чи поїхали... Зима на вулиці", – каже мама однієї з учениць Олена.

"Мінування" у Броварах

Масові попередження про "мінування" були й у Броварах.

"Нам повідомили з управління освіти про те, що школи заміновані. Ми дали команду на вихід дітей. За 10 хвилин школу було евакуйовано", – сказала директорка школи Надія Боліла.

Загалом у Броварах "замінували" 10 шкіл та 23 дитячі садки.

Евакуація дітей у школах Львова

У Львові зловмисники повідомили про вибухівку у всіх школах міста.

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"Нам вдалося буквально за декілька хвилин вивести всіх дітей у двір. Погода погана, холодна, морозна. Ми відправили дітей до найближчої церкви, яка є біля нас", – говорить в.о. директора Львівського ліцею № 8 Михайло Єрстенюк.

Вибухотехніки ледве встигали на всі виклики. І це, до речі, обійдеться державі у чималу копійку, адже кожен виїзд саперної команди коштує в середньому 10 тис. грн.

У Кривому Розі зловили "мінера"

Сьогодні, 21 січня, Служба безпеки України затримала одного із "мінерів" у Кривому Розі.

Його об'єктом став місцевий коледж. У СБУ заявили, що зловмисники по всій країні діють за вказівкою Москви.

Є закриті Telegram-чати, якими керують спецслужби РФ.

Нині такі чати використовуються країною-агресором як один з інструментів штучного розповсюдження паніки в Україні.

За неповний місяць уже надійшло близько трьохсот повідомлень про вибухівку. І ця цифра вражає. Наприклад, за весь минулий рік було 1100 "мінувань".

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