Хвиля "мінувань" у школах. Як реагує керівництво закладів та чи покарані "мінери"

Сотні шкіл, дитячі садки й торгові центри у різних куточках України сьогодні знову "мінували". Вибухотехніки ледве встигають на всі виїзди, а батьки змушені зриватися з роботи та їхати за дітьми посеред дня.
Як Україна оговтується після масового "мінування" і як зупинити зловмисників, розповість кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.
"Вибухівка" у школах Києва
Сьогодні уроки в одній зі шкіл на столичній Оболоні скасували – надійшла інформація про замінування.
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"Щойно повідомили, що таке сталося, ми одразу зібрали дітей з усіма речами та попросили батьків, щоб вони їх швидко забрали", – розповідає вчителька Юлія Водяницька.
Якщо цю школу на Оболоні "мінували" вперше, то навчальний заклад у центрі Києва – вдруге. Інформація про замінування цієї школи, як і сотень інших, надійшла близько 11:00. Дітей швидко евакуювали й доставили на стадіон "Олімпійський".
Батьки змушені були відпрошуватися зі своїх робіт та їхати сюди.
"Це маячня якась. Ми живемо поряд, це добре, я можу відразу швидко прийти забрати дитину. А в кого батьки живуть далеко чи не працюють, чи поїхали... Зима на вулиці", – каже мама однієї з учениць Олена.
"Мінування" у Броварах
Масові попередження про "мінування" були й у Броварах.
"Нам повідомили з управління освіти про те, що школи заміновані. Ми дали команду на вихід дітей. За 10 хвилин школу було евакуйовано", – сказала директорка школи Надія Боліла.
Загалом у Броварах "замінували" 10 шкіл та 23 дитячі садки.
Евакуація дітей у школах Львова
У Львові зловмисники повідомили про вибухівку у всіх школах міста.
"Нам вдалося буквально за декілька хвилин вивести всіх дітей у двір. Погода погана, холодна, морозна. Ми відправили дітей до найближчої церкви, яка є біля нас", – говорить в.о. директора Львівського ліцею № 8 Михайло Єрстенюк.
Вибухотехніки ледве встигали на всі виклики. І це, до речі, обійдеться державі у чималу копійку, адже кожен виїзд саперної команди коштує в середньому 10 тис. грн.
У Кривому Розі зловили "мінера"
Сьогодні, 21 січня, Служба безпеки України затримала одного із "мінерів" у Кривому Розі.
Його об'єктом став місцевий коледж. У СБУ заявили, що зловмисники по всій країні діють за вказівкою Москви.
Є закриті Telegram-чати, якими керують спецслужби РФ.
Нині такі чати використовуються країною-агресором як один з інструментів штучного розповсюдження паніки в Україні.
За неповний місяць уже надійшло близько трьохсот повідомлень про вибухівку. І ця цифра вражає. Наприклад, за весь минулий рік було 1100 "мінувань".