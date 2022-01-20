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Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 січня, 20:05
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За весь 2021 рік у всій країні жодне анонімне повідомлення про мінування не підтвердилося
На такі виклики виїжджають поліція, вибухотехніки та кінологи.
На такі виклики виїжджають поліція, вибухотехніки та кінологи. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває низка мінувань. Останніми днями надходили повідомлення про вибухівки у школах, вокзалах, аеропортах і навіть Офісі президента.

Новини "Сьогодні" поцікавилися у силовиків та спецслужб, чи вони зобов'язані виїжджати на кожен такий виклик.

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У четвер увечері, 20 січня, надійшло повідомлення про замінування Офісу президента. На місце виїхала поліція та оперативні служби. Але вибухівку у будівлі не знайшли.

У МВС уточнюють, що, згідно із законом, на кожне таке повідомлення зобов'язані виїжджати всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів.

"Це обґрунтовано тим, що є загроза здоров'ю та життю людей", – пояснила пресофіцер Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко.

Жодне "мінування" за рік не підтвердилося

У свою чергу у пресслужбі СБУ нам повідомили, що протягом 2021-2022 років жодне з таких повідомлень не підтвердилося. За минулий рік було понад 110 свідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру. Найбільше у Києві, Харківській, Запорізькій, Одеській областях.

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"Зазвичай, використовувалася електронна пошта. Встановлено, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, що знаходяться на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, минулого року силовики встановили близько 300 осіб, які повідомили про замінування телефоном або електронною поштою.

Скільки коштує виїзд спецслужб

Кожен виїзд оперативних служб обходиться для держави як мінімум у кілька тисяч, а то й десятків тисяч.

"Якщо надійшло повідомлення про мінування об'єкта, то ми виїжджаємо в обов'язковому порядку і чергуємо на місці. Поліція тим часом перевіряє цей об'єкт. Бувають випадки, коли нас залучають при необхідності, – повідомила речник київських рятувальників Світлана Водолага. – Витрати на подібні виїзди визначаються за своєю формулою. Востаннє ми рахували і вийшло, що виїзд пожежної техніки у столиці обходиться у тисячі гривень, часом понад 50 тисяч гривень".

У свою чергу наші джерела в ДСНС повідомили, що виїзд пожежної техніки у Києві та регіонах оцінюється у різні суми. Крім того, у столиці є "план взаємодії", в рамках якого припускається, що рятувальники можуть не виїжджати на всі об'єкти, якщо масове масове мінування. При цьому поліція та вибухотехніки зобов'язані виїжджати та реагувати на кожне подібне повідомлення.

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