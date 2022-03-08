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Під обстрілами: волонтери з Варшави возять допомогу у найнебезпечніші точки України (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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8 березня, 14:25
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Весь світ об'єднався, щоб допомогти Україні
Волонтери возять гуманітарку з Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"
Волонтери возять гуманітарку з Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

Волонтери, серед яких багато українців, своїм особистим транспортом перенаправляють гуманітарну допомогу із Варшави до Києва. Вантаж намагаються розвести якнайдалі, щоб допомогу змогли отримати люди у гарячих точках – Чернігів, Харків та Суми. Ситуація складна, але волонтери роблять усе, що в їхніх силах та більше.

"Сьогодні" поспілкувалися з координатором філії волонтерської організації "Варта Разом" у Варшаві Іриною.

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"Є поставки нині з європейського боку, а саме з Німеччини. Вчора до нас прийшла з Червоного хреста фура, навіть дві фури з Італії. Так приїхав Червоний хрест із конвоєм. Вони молодці, дуже організовано все зробили. Привезли нам сюди, передали до рук, під нашу відповідальність. Ми будемо це далі перенаправляти до Києва", – сказала вона.

Склад гуманітарної допомоги у Варшаві. Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"
Склад гуманітарної допомоги у Варшаві. Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"

За словами волонтера, люди насамперед потребують медичної допомоги.

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"У мене є контакти людей та постійно оновлений список, чого саме не вистачає, саме в цей момент, на сьогодні. Мені щодня надсилають списки з лікарень, з районних лікарень, з дитячих будинків тощо", – сказала Ірина.

Окрім медикаментів, відправляють їжу, засоби особистої гігієни, речі першої допомоги, одяг для жінок та дітей, гігієну для дітей.

Склад гуманітарної допомоги у Варшаві. Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"
Склад гуманітарної допомоги у Варшаві. Фото: Марія Дмитренко, "Сьогодні"

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За словами координатора, до Чернігова практично неможливо зараз доїхати, там скрізь стоять блокпости, а у Києві вже пустіють полиці магазинів.

"У Києві, Чернігові та інших містах, які наразі під обстрілами, не вистачає просто пального, вони не можуть навіть доїхати до якоїсь точки, щоб забрати цю гуманітарну допомогу", – сказала Ірина.

Крім того, гуманітарну допомогу з Польщі волонтери передають і на територіальну оборону. Також допомагають лікарям, які у підвалах продовжують робити операції під обстрілами.

Волонтерка Ірина також розповіла, що днями російські окупанти розстріляли машину військових на шляху з Києва до Ірпеня, які везли гуманітарку. Вони не змогли доїхати до місця призначення.

"Ми дуже пишаємося цими людьми, вони герої України. Я розумію, що це їхній вибір, наш вибір. Вибір кожного. Просто ми маємо триматися, працювати разом", – сказала вона.

Також ми поспілкувалися із Тетяною, яка самостійно возить гуманітарну допомогу з Варшави до Києва.

"Ми робимо тільки адресну доставку, жодні склади. Ми самі зробили склад, домовилися з ВДНГ, бо ми там усі працювали колись. І робимо лише адресну доставку тим, хто потребує, навіть по квартирах", – сказала волонтер.

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