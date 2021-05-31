Стерненко виходить на свободу: суд змінив вирок

Активіста разом з односправником Демчуком звинувачували у викраденні та тортурах місцевого депутата в 2015 році

Одеський апеляційний суд змінив вирок суду першої інстанції стосовно активіста Сергія Стерненка і замість 7 років і 3 місяців в'язниці дав йому рік умовного строку. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні.

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Суд визнав недоведеною головну частину обвинувачення – частину 2 статті 187, за якою йому інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном, пов'язаний із застосуванням насильства (мова про 300 грн, картку ПриватБанку, дозвіл на носіння травматичного пістолета і 2 сім-карти мобільного зв'язку).

Відзначимо, що скасування цієї статті означає, що вирок першої інстанції – 7 років – буде скасовано, оскільки закінчився строк давності статті.

Стаття 146, частина 2 (викрадення). Апеляційний суд визнав провину Стерненка і Демчука у викраденні Щербича, але водночас вважає, що в обох обвинувачуваних не було корисливих мотивів для цього. Суд відмовився визнати, що викрали Щербича способом, небезпечним для його здоров'я. В результаті цю стати виключили з вироку.

Статтю 263, частину 1 (незаконне зберігання вогнепальної зброї), залишили не через стартовий пістолет, а через один патрон 5.45. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

"Апеляційний суд вважає безпідставними доводи сторони захисту щодо підстави для звільнення обвинуваченого Стерненка від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 263", – зачитав суддя.

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Однак в кінцевому результаті Апеляційний суд постановив змінити вирок суду першої інстанції на умовний строк – один рік. Також суд скасував для Стерненка домашній арешт.

Підсумок: Стерненку дали рік умовно за зберігання одного патрона калібру 5.45. Всі інші звинувачення або відпали за строком давності, або визнані недоведеними. Якщо Стерненко здійснить протягом року якийсь злочин, то відправиться у в'язницю на три роки по 263 статті.

Нагадаємо, 23 лютого суд Одеси визнав Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича. Спочатку його відправили в СІЗО, але вже на початку квітня йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. А нещодавно в Одесі здійснювали замах на життя голови суду, в якому винесли вирок активістові.