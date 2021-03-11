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Усупереч словам міністра: в київському Будинку профспілок відкрили клуб покеру

11 березня, 19:26

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Федерації спортивного покеру запевняють – на гроші в закладі не гратимуть

У київському Будинку профспілок, розташованому в самому центрі столиці, як і заявляли журналісти, відкрили клуб спортивного покеру Full House Khreschatyk.

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Про це повідомили на сторінці клубу в Instagram.

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Згідно з опублікованою інформацією, тестові турніри мали розпочатися вже сьогодні, 11 березня. Ігри триватимуть щодня аж до 14 березня.

Фото: Full House Kyiv

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Федерація профспілок здала в оренду підвальне приміщення Будинку профспілок за адресою Хрещатик, 18, площею приблизно 1000 кв. м. Згідно з інформацією з держреєстру нерухомості, договір оренди розрахований на 10 років.

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Журналісти запідозрили, що під виглядом "покерного клубу" буде організовано підпільне казино, але президент Федерації спортивного покеру України Сергій Єфименко стверджував, що в клубі грати на гроші не будуть, а саме приміщення орендувалося лише для проведення турнірів.

Як відомо, під час Революції Переваги в 2014 році саме в Будинку профспілок знаходився штаб Майдану. Під час пожежі в ньому загинула людина. На цьому тлі міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяв завадити відкриттю покерного клубу в такому місці.

Варто зазначити, що сама по собі робота ігрового закладу порушенням закону не є, оскільки в минулому році президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

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