Питання щодо "Північного потоку – 2", абрикоси Порошенко та коронавірус "Дельта" в Києві – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 22 липня – добірка головних новин

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 22 липня, угоду Німеччини і США щодо "Північного потоку – 2" викликало багато запитань, Порошенко привіз на Донбас абрикоси для військових, а в Києві зафіксували шість випадків індійського штаму коронавирусу "Дельта".

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"Сьогодні" зібрали головні новини дня.

Україна почне переговори з США і Німеччиною щодо "Північного потоку – 2"

У України виникло багато питань до того, як домовленості США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2" можуть зменшити ризики від запуску газопроводу. Тому Київ ініціює діалог з цих питань.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Глава МЗС підкреслив, що українська сторона буде розмовляти з США і Німеччиною.

Реклама Дмитро Кулеба зробив заяву про "Північний потік – 2" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich, REUTERS

Крим відрізали від України: скандал на Олімпіаді

Церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 23 липня, але вже напередодні пролунав гучний політичний скандал – Україну залишили без Криму. Офіційний сайт Олімпійських ігор невірно зобразив кордон нашої держави, відокремивши від нього Крим.

Зокрема, у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone на сайті Ігор між материковою частиною України і Кримом зазначено межу.

На сайті Ігор від України відрізали Крим / Фото: Reuters

Що відомо про киян зі штамом "Дельта"

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Киян приголомшила новина про те, що в Олександрівській лікарні у шести пацієнтів виявили індійський штам коронавірусу "Дельта". Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

Сайт "Сьогодні" поспілкувався з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником, щоб прояснити всю небезпеку ситуації для городян у зв'язку з виявленням небезпечного вірусу.

В Олександрівській лікарні Києва знаходяться шість паціентів, заражених штамом коронавірусу "Дельта". Фото: facebook.com/doc.antonenko

Юлія Мендель звинуватила Андрія Богдана в хамстві і цензурі

Колишня прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила екс-главу Офісу президента Андрія Богдана в хамській поведінці і введенні цензури в роботі прес-служби. Про це вона написала у своїй книзі "Кожен з нас президент".

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За словами Мендель, Богдан сп'янів від влади, а в результаті його дій Офіс президента виявився в інформаційному вакуумі, чим відразу ж скористалися опоненти Зеленського.

Юлія Мендель звинуватила Андрія Богдана в хамстві та цензурі. Фото: колаж "Сьогодні"

Абрикоси, куліш і оптична розвідка – Порошенко знову прибув на Донбас

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко за останні два місяці втретє приїхав на Донбас. Якщо в минулі свої відвідування передової "Сивочолий Гетьман" привозив військовим полуницю і черешню, то сьогодні він пригощав бійців абрикосами.

Крім того, Порошенко передав військовослужбовцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців комплект оптичної розвідки. Також екс-президент допоміг солдатам приготувати український куліш.

Порошенко привіз військовим абрикоси. Фото: колаж "Сьогодні"

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сплив черговий запис переговорів Медведчука, в якому він згадує про зв'язки з Порошенко.

Всі подробиці в спецтемі Верняєв не поїде на Олімпіаду - допінг