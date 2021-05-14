Україна оголосила війну "злодіям в законі" – Аваков розкрив свої плани

Вплив "злодіїв в законі" – пряма загроза нацбезпеці України, тому в країні до них буде нульова толерантність

СБУ допоможе в боротьбі зі "злодіями в законі" в Україні. Фото: колаж "Сегодня"

Санкції, які Рада національної безпеки і оборони наклала на "злодіїв в законі", допоможуть викорінити цей тип криміналітету в Україні, написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Twitter.

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"РНБО ухвалила пропозицію Уряду щодо низки санкцій до "ворів в законі": від блокування активів до примусового видворення з України!" – зазначив Аваков.

Міністр назвав вплив "злодіїв в законі" прямою загрозою нацбезпеці України, тому в країні до них буде нульова толерантність.

У Нацполіціі планують, що такими жорсткими заходами вже цього місяця в Україні не залишиться вільних "злодіїв в законі".

Відео: Сьогодні

Наразі в країні знаходиться 21 "злодій в законі", з них двоє – в СІЗО, по одному – під домашнім арештом і в пункті тимчасового утримання іноземців.

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Динаміка та перспектива боротьби зі "злодіями в законі" в Україні. Фото: twitter.com/AvakovArsen

Ще 17 перебувають на свободі, але, згідно з опублікованою Аваковим інфографікою, їх всіх до кінця травня теж упіймають.

Загалом, за даними МВС, в світі налічується 557 "злодіїв в законі". Більшість з них – грузини (356), росіяни (129), вірмени (29) і азербайджанці (18).

Реклама "Злодії в законі" в світі та Україні. Інфографіка: https://twitter.com/AvakovArsen

Нагадаємо, що торік в Україні вступили в силу дві кримінальні статті, спрямовані саме на "злодіїв в законі". Цього року їх застосували вперше.

А цього тижня до Росії депортували неодноразово судимого чоловіка, який, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі на території нашої країни за підтримки з боку російських "злодіїв в законі" отримав статус так званого "смотрящего".