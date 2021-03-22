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Крав і хрестився: на Закарпатті "побожний" злодій обчистив церкву (відео)

22 березня, 23:10

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Невідомий чоловік вже потрапляв у поле зору священника

Днями у Сваляві на Закарпатті стався курйозно-кримінальний випадок – один з храмів міста обікрав "побожний" злодій.

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Відео інциденту Римо-католицька парафія Успіння Пресвятої Діви Марії виклала на своїй сторінці у Facebook.

На ньому видно, як до костелу заходить чоловік середнього віку у короткій куртці, обличчя якого прикриває козирок блайзера. Він бере зі столика кілька захисних масок для обличчя і ховає у внутрішню кишеню куртки, обробляє руки санітайзером, після чого хреститься, знявши головний убір і схиливши голову.

Далі він переминається з ноги на ногу, озирається і перевіряє, чи є гроші в картонній скриньці для збирання пожертв. Його "здобиччю" стали 4-5 банкнот, які він витягнув через прорізь у верхній частині коробки. Цікаво, що деякі купюри злодій засунув назад у скриньку, після чого взяв ще кілька масок – одну надягнув на обличчі, а інші порозкладав на лавах для моління.

Одні відвідувачі сторінки костелу у соцмережі не приховували свого обурення вчинком чоловіка і закликали його покарати, інші – виправдовували, пояснюючи це його матеріальними труднощами:

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"В голові не вкладається. Такому здоровому всипати по перше число, бо сьогодні церква, а завтра одинока людина. А вбивцю шукатимуть довго, (якщо знайдуть ), бо в стариків відеокамер нема. Пекло за ним плаче". – "Як легко осудити людину! Хіба це не робота Бога?І Чому він так вчинив, знає лише один Бог! Кожен відповість за себе сам". – "А для чого Бог дав голову, думки в ній, що поділяються на розумні, глупі, сумнівні. Думайте. Бог дає вибір!" – "Передати відео в поліцію, хай індентифікують і наказати скотину, щоб другим було неповадно!" – "Священник візуально його знає, бо приходив колись за допомогою, але не знає, хто він і де живе, але, думаю, поліція зможе його індентифікувати, будемо молитися, щоб знайшли цю нещасну людину і притягли до відповідальності". – "Треба молитися, щоб він покаявся і не робив такого. Але красти в церкві і від скриньки для хворої дитини це великий гріх. Хай Господь буде йому суддя. Нам залишає я молитися, щоб Бог привів його до каяття". – "Він стражденний, прийшов за допомогою до вашого Бога. Помолився і взяв з дозволу Бога все, що забажав. Бог йому позволив, сказав. Бери, рабе мій і йди. Бог ваш позволив", – пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, на Вінниччині поліцейські знешкодили угруповання, членів якого підозрювали у вчиненні серії крадіжок з церков у кількох регіонах країни.

А в Сумській області поліцейські розшукували в лікарні серійних церковних злодіїв. У медзаклад подружжя потрапило після того, як обох побили після пограбування скарбнички для пожертвувань.

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крадіжка церква Закарпаття храм злодії костел Свалява

Джерело: Сьогодні

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