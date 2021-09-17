Вісім областей України не відповідають "зеленій зоні"

Всі області України, станом на 17 вересня, знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже у восьми регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%. Однак цей показник перевищено в областях:
- Вінницькій – 80,6%
- Дніпропетровській – 52,9%
- Івано-Франківській області – 61,9%
- Львівській області – 79,2%
- Миколаївській – 104,7%
- Рівненській області – 60,0%
- Сумській – 58,9%
- Харківській – 56,8%
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Скільки українців захворіло за добу
- В Україні у четвер, 16 вересня, підтвердили 6624 нових випадки коронавірусу.
- Всього інфекцію підтвердили у 2 338 164 осіб.
- За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (всього – 54 750).
- Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що Україна витратила на боротьбу з COVID-19 десятки мільярдів.
Також нагадаємо, як будуть працювати школи України після посилення карантину.