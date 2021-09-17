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Вісім областей України не відповідають "зеленій зоні"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 вересня, 09:47
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У країні зростає кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій
Показники восьми областей не відповідають "зеленій зоні" карантину
Показники восьми областей не відповідають "зеленій зоні" карантину / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Всі області України, станом на 17 вересня, знаходяться в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак вже у восьми регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на захворювання повинна складати не більше 50%. Однак цей показник перевищено в областях:

  • Вінницькій – 80,6%
  • Дніпропетровській – 52,9%
  • Івано-Франківській області – 61,9%
  • Львівській області – 79,2%
  • Миколаївській – 104,7%
  • Рівненській області – 60,0%
  • Сумській – 58,9%
  • Харківській – 56,8%

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Скільки українців захворіло за добу

  • В Україні у четвер, 16 вересня, підтвердили 6624 нових випадки коронавірусу.
  • Всього інфекцію підтвердили у 2 338 164 осіб.
  • За минулу добу від COVID-19 померли 99 жителів України (всього – 54 750).
  • Вилікувати вдалося 2 228 543 інфікованих (1914 – за останню добу).
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Раніше ми повідомляли, що Україна витратила на боротьбу з COVID-19 десятки мільярдів.

Також нагадаємо, як будуть працювати школи України після посилення карантину.

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