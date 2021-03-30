Відновлення після COVID-19 може стати безкоштовним: Степанов розповів подробиці

Через серйозні ускладнення, до яких призводить британський штам коронавірусу, МОЗ ініціює фінансування пакету постковідної реабілітації.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легкими, тому Національна служба здоров'я організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Очікується, що проєкт буде реалізований вже в цьому році.

Міністр також підкреслив, що вже є контракти і домовленості на поставку в Україну 22 млн препаратів, з яких: Sinovac, AstraZeneca, Phizer, Novavax, CoronaVac та інші.

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Раніше заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме відповідно до етапів, тому щеплення від COVID-19 зможуть отримати і ті, хто не записався на вакцинацію.

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МОЗ пропонує записатися в лист очікування на вакцинацію одним з трьох способів – по телефону, через сайт або додаток "Дія". як записатися в чергу на вакцинацію і коли її чекати, раніше розбирався "Сьогодні".

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