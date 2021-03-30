Русский
$ 27,97
32,97
  1. Новини України

Відновлення після COVID-19 може стати безкоштовним: Степанов розповів подробиці

30 березня, 11:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легкими

Через серйозні ускладнення, до яких призводить британський штам коронавірусу, МОЗ ініціює фінансування пакету постковідної реабілітації.

Реклама

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Лікарі фіксують проблеми з нервовою системою і легкими, тому Національна служба здоров'я організовує фінансування реабілітації пацієнтів. Очікується, що проєкт буде реалізований вже в цьому році.

Міністр також підкреслив, що вже є контракти і домовленості на поставку в Україну 22 млн препаратів, з яких: Sinovac, AstraZeneca, Phizer, Novavax, CoronaVac та інші.

В тренді
У Сумах вандали поглумилися над могилою комбрига, який загинув на Донбасі

Раніше заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер заявив, що вакцинація від коронавірусу в Україні проходитиме відповідно до етапів, тому щеплення від COVID-19 зможуть отримати і ті, хто не записався на вакцинацію.

Реклама

МОЗ пропонує записатися в лист очікування на вакцинацію одним з трьох способів – по телефону, через сайт або додаток "Дія". як записатися в чергу на вакцинацію і коли її чекати, раніше розбирався "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

лікування вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там заборонено
Україна закривається на локдаун: які регіони ввели карантин і що там забороненоУкраїна
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоні
У Полтавській області можуть посилити карантин: яка ситуація в регіоніІнші регіони
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легень
У Києві померли батьки 12 дітей: COVID-19 вразив 95% легеньУкраїна
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що зміниться з 1 квітняУкраїна
"За місяць нічого не вирішиться": лікар спрогнозував терміни нових локдаунів в УкраїніУкраїна
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховик
Постійно паркувався на газоні: в Києві згорів позашляховикНадзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти