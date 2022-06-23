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Відбудову України за допомогою західних партнерів обговорять на Київському безпековому форумі

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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23 червня, 09:30
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Онлайн обговорення відбудеться 24 червня

Міжнародні плани з відбудови України стануть темою нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, яка відбудеться 24 червня 2022 року. На початку липня в швейцарському місті Луґано планується міжнародна конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC 2022).

Теми обговорення

  • Чи готове міжнародне співтовариство до тривалої і масштабної підтримки України в умовах війни на виснаження, яку розгорнула Росія проти нас і світу?
  • Як створити умови для приходу приватних іноземних інвестицій в умовах війни?
  • Які завдання відбудови повинні стати першочерговими?
  • Як поєднати воєнний стан та цілі демократичного розвитку України?
  • Як нам вийти сильнішими з нинішніх потрясінь?

На запрошення Київського безпекового форуму участь у розмові візьмуть дипломати, політики і відомі у світі фахівці у справах демократичної трансформації та економічного розвитку.

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Трансляція онлайн-дискусії відбудеться 24 червня о 20:00 – 20:45 за Київським часом на ресурсах Форуму та на нашому сайті

Учасники розмови

  • Деймон Вілсон, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії (США).
  • Посол Стюарт Джоунз, президент з питань регіональної політики та корпоративних відносин американської корпорації "Bechtel" – лідера будівельного бізнесу в США, колишній помічник державного секретаря Сполучених Штатів з питань Близького Сходу і Посол в Іраку та Йорданії.
  • Посол Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні.
  • Наталя Яресько, міністр фінансів України у 2014-16 роках, директор Ради з фінансового управління Пуерто-Рико у 2017-22 роках.
  • Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму.
  • Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

Київський безпековий форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Київський безпековий форум розпочав онлайн цикл "Боротьба за Україну". За цей час його учасниками стали заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, герой "Азовсталі" Святослав Паламар (Калина), письменники та історики Тімоті Снайдер і Енн Епплбаум, американські генерали Філіп Брідлав, Веслі Кларк і Девід Петреус, посли США Майкл Карпентер, Деніел Фрід і Майкл МакФол, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, а також відомі українські діячі Олена Кондратюк, Ольга Стефанішина, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Наталя Яресько, Роман Шеремета, Андрій Коболєв, Олена Зеркаль та інші.

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