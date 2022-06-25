Відбудова України – Яценюк назвав, що має стати основою майбутнього плану

Для порятунку України має бути розроблений новий безпрецедентний план

Для відновлення української економіки має бути розроблений новий безпрецедентний план, наголосив Арсеній Яценюк / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новий "план Маршалла" має залучити усі країни Групи семи та країни вільного світу для відбудови української економіки, заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час-онлайн дискусії КБФ 24 червня.

Арсеній Яценюк назвав надання Україні статусу кандидата в члени ЄС "величезним геополітичним зсувом".

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"Це надзвичайно важливе геополітичне рішення, яке зробить Україну і Європу кращими, сильнішими і безпечнішими", – сказав Яценюк.

Водночас, підкреслив він, це має стати основою майбутнього плану відбудови України.

"Головне питання – як врятувати Україну, врятувати нашу націю. Без сумніву, Путін хоче знищити Україну та знищити всю українську націю. Він – фашист, він – нацист, він – воєнний злочинець. І на цьому історичному етапі часу немає жодного іншого шляху, окрім як допомогти Україні", – підкреслив голова КБФ.

Для відбудови української економіки, наголосив Арсеній Яценюк, має бути розроблений новий безпрецедентний план, який ми традиційно називаємо новим "планом Маршалла".

"Це мають бути спільні зусилля вільного світу, аби врятувати Україну", – підкреслив він.

Але зараз найголовніше питання – як завершити війну.

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