"От так "Байрактари" пи**ять русню": відео удару ЗСУ з повітря

Під обстріл українських безпілотників потрапила перша гвардійська танкова армія Російської Федерації, яка намагалася прорватися до Харківської області.
Про це написав у себе на сторінці у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Окупантів розбивають"
"От так "Байрактари" пи**ять русню! Під обстріл наших безпілотників потрапила 1-а гвардійська танкова армія РФ, яка вже кілька місяців стояла біля нашого кордону і намагалася прорватися до Харківської області. Окупантів розбивають один за одним", – сказав він.
Також нардеп прикріпив відео обстрілу армії окупантів:
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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на брифінгу, що Росія атакує по всьому півдню, сходу та півночі України, але в деяких напрямах шикуються в бойові порядки для подальшого вторгнення. Але це їм не дуже допомагає – окупанти вже зазнали великих втрат у техніці та живій силі.
За його словами, зараз найвдаліша ситуація для української сторони саме у зоні ООС.
Напад Росії на Україну
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