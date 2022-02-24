"От так "Байрактари" пи**ять русню": відео удару ЗСУ з повітря

Під обстріл потрапила перша гвардійська танкова армія окупантів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під обстріл українських безпілотників потрапила перша гвардійська танкова армія Російської Федерації, яка намагалася прорватися до Харківської області.

Про це написав у себе на сторінці у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Реклама

"Окупантів розбивають"

"От так "Байрактари" пи**ять русню! Під обстріл наших безпілотників потрапила 1-а гвардійська танкова армія РФ, яка вже кілька місяців стояла біля нашого кордону і намагалася прорватися до Харківської області. Окупантів розбивають один за одним", – сказав він.

Також нардеп прикріпив відео обстрілу армії окупантів:

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на брифінгу, що Росія атакує по всьому півдню, сходу та півночі України, але в деяких напрямах шикуються в бойові порядки для подальшого вторгнення. Але це їм не дуже допомагає – окупанти вже зазнали великих втрат у техніці та живій силі.

Реклама

За його словами, зараз найвдаліша ситуація для української сторони саме у зоні ООС.

Напад Росії на Україну